Harvard acepta pagar US$ 53 millones después de que el gerente de la morgue vendiera partes de cadáveres

La Universidad de Harvard acordó pagar una indemnización de 53 millones de dólares después de que su antiguo encargado de la morgue robara y vendiera partes de cuerpos donadas para la investigación científica.

Cedric Lodge, de 58 años, quien dirigió la morgue de la prestigiosa Facultad de Medicina de Harvard antes de ser despedido en 2023, fue sentenciado a ocho años de prisión en diciembre tras declararse culpable de tráfico de restos robados, reportó CBS News.

Los investigadores afirmaron que Lodge y su esposa sustrajeron partes de cuerpos "sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante" y las enviaron a compradores en otros estados desde 2018.

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La Universidad de Harvard anunció en una carta el lunes que solicitará permiso al tribunal para establecer "dos fondos de conciliación para demandas colectivas por un total de 53 millones de dólares".

"Agradecemos poder trabajar junto con los demandantes para avanzar de una manera que priorice el apoyo a las familias y al programa de donación de órganos, y que evite litigios prolongados", se lee en la carta firmada conjuntamente por George Daley, decano de la Facultad de Medicina de Harvard, y Bernard Chang, decano de educación médica.

Las violaciones cometidas por Lodge "fueron despreciables, abominables y una flagrante traición a nuestros valores como comunidad médica", declararon. "Reiteramos nuestro profundo pesar y solidaridad con las familias de los donantes que puedan haberse visto afectadas".

Según informó el Harvard Crimson, un juez dio su aprobación preliminar al plan de conciliación el martes.

La esposa de Lodge, Denise, de 65, ya había sido condenada a un año de prisión.

Otros seis coconspiradores que compraron restos a Lodge también se declararon culpables y recibieron sentencias. (NA)