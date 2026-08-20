Encuesta en Brasil: fuerte respaldo a las medidas de Lula da Silva para mejorar las condiciones laborales

Las políticas económicas impulsadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mejorar los ingresos y las condiciones de los trabajadores brasileños cuentan con un apoyo mayoritario, incluso entre los sectores que desaprueban su gestión y trascienden la polarización política, según una encuesta de la empresa demoscópica Ipsos divulgada por el diario local “O Globo”.

El estudio, encargado por el Fondo Global para una Nueva Economía (GFNE), señala que el 92 % de quienes aprueban el Gobierno de Lula da Silva respaldan el fin de la escala 6×1, que reduce a 40 las horas de trabajo a la semana.

La propuesta, además, recibe el apoyo del 60 % de quienes desaprueban su gestión, muchos de los cuales votarían en las elecciones del 4 de octubre por algún candidato opositor.

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En tanto, la ampliación de la exención del Impuesto sobre la Renta para quienes reciben hasta 5.000 reales mensuales (unos 965 dólares) presenta un nivel similar: 87 % de respaldo entre los simpatizantes del Gobierno y 61 entre sus críticos.

La relevancia de los resultados

Los resultados adquieren relevancia en el escenario electoral brasileño, marcado por una fuerte polarización entre Lula da Silva y sectores de la derecha, ya que muestran que medidas dirigidas a reducir la carga tributaria sobre los ingresos medios y bajos y mejorar las condiciones laborales mantienen un respaldo mayoritario más allá de la evaluación del Gobierno.

Las mayores diferencias aparecen en cuestiones fiscales, ya que la imposición de un impuesto a las grandes fortunas para financiar inversiones públicas es apoyada por el 79 % de quienes aprueban al mandatario brasileño, frente al 37 por ciento de quienes desaprueban su gestión.

El 58 % de los simpatizantes del Gobierno respalda flexibilizar el marco fiscal para permitir mayores inversiones en salud y educación, mientras que entre los críticos de Lula da Silva el apoyo baja al 35. (NA)