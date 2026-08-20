Finalizó la repavimentación integral de la avenida Paso

El Municipio de Coronel Rosales anunció que se completó la repavimentación integral de la avenida Paso con la habilitación del tramo final, ubicado en la intersección de Paso y Río Dulce.

La obra incorporó un método constructivo que no se había utilizado anteriormente en este sector: un sistema de hormigón reforzado con doble malla de acero de 8 milímetros, refuerzos longitudinales de 12 milímetros y la incorporación de macrofibra.

Según se informó, esta solución permite obtener una calzada con mayor resistencia y calidad, un aspecto especialmente relevante para una avenida que funciona como conexión entre distintos barrios de la ciudad.

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Trabajos en dos etapas

Debido a la importancia de la avenida Paso para la circulación cotidiana, la obra fue organizada en dos etapas con el objetivo de reducir su impacto sobre el tránsito.

La planificación permitió mantener un carril habilitado durante la ejecución de los trabajos, evitando el corte total de la arteria y facilitando la circulación de los vecinos mientras avanzaba la repavimentación.

Con la habilitación del tramo final en Paso y Río Dulce, quedó completada la intervención integral sobre la avenida, que cuenta ahora con una calzada renovada y un sistema constructivo reforzado orientado a mejorar sus condiciones de circulación y durabilidad.