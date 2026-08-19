Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Punta Alta.

Festejos por el Día del Niño, en la Base Naval

El encuentro se anunció para el próximo domingo.

Foto: Archivo

El domingo venidero, de 14 a 18, se realizará una jornada para festejar el Día del Niño en el Parque Centenario de la Base Naval Puerto Belgrano.

Las familias podrán disfrutar de la presentación de los Perros de Guerra y de la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano.

Habrá kermesse, pista de obstáculos de la Infantería de Marina, personajes infantiles, paseos a caballos, cama elástica y juegos inflables.

Como todos los años, los niños recibirán pochoclos y golosinas.

Además, se contarán con sorpresas y sorteos.

También se contará con el servicio de buffet a cargo de la Obra Taller Stella Maris y las escuelas de la Base Naval Puerto Belgrano.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El pais.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE