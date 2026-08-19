Festejos por el Día del Niño, en la Base Naval

El domingo venidero, de 14 a 18, se realizará una jornada para festejar el Día del Niño en el Parque Centenario de la Base Naval Puerto Belgrano.

Las familias podrán disfrutar de la presentación de los Perros de Guerra y de la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano.

Habrá kermesse, pista de obstáculos de la Infantería de Marina, personajes infantiles, paseos a caballos, cama elástica y juegos inflables.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como todos los años, los niños recibirán pochoclos y golosinas.

Además, se contarán con sorpresas y sorteos.

También se contará con el servicio de buffet a cargo de la Obra Taller Stella Maris y las escuelas de la Base Naval Puerto Belgrano.