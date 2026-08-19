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Punta Alta.

Coronel Rosales es sede de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026

Desde mañana y hasta el 9 de septiembre.

Foto: Municipio de Coronel Rosales

Desde mañana, el distrito de Coronel Rosales será una de las sedes regionales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se disputarán hasta el 9 de septiembre.

De esta forma, el municipio a través de la Dirección de Deportes se prepara para recibir a las diferentes delegaciones que competirán en algunas de las disciplinas del torneo.

Esas disciplinas son:

- Básquet 5 masculino, mañana jueves, en los clubes Espora y Pellegrini.
- Fútbol 11 Libre, el miércoles 26, en los clubes Rosario Puerto Belgrano y Sporting de Punta Alta.
- Cestoball y Cestoball 3x3, también el 26, en el Club Ateneo.
- Juegos de Cartas, Sapo, Burako, Damas y Lotería, el 31 de agosto, en la Sociedad Italiana
- Orientación, 31 de agosto, en el Polideportivo Punta Alta.
- Básquet femenino, 7 de septiembre, en Espora y Pellegrini.
- Básquet 3x3, el 8 de septiembre, en Ateneo.
- Fútbol Tenis, 8 de septiembre, Polideportivo Punta Alta.
- Bádminton y Pentatlón, 8 de septiembre, Polideportivo Islas Malvinas.
- Pádel juvenil, el 9 de septiembre, en Punta Pádel Center.

Todas tienen horario de inicio a las 9:30.
 

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