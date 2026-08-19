Coronel Rosales es sede de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026

Desde mañana, el distrito de Coronel Rosales será una de las sedes regionales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se disputarán hasta el 9 de septiembre.

De esta forma, el municipio a través de la Dirección de Deportes se prepara para recibir a las diferentes delegaciones que competirán en algunas de las disciplinas del torneo.

Esas disciplinas son:

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- Básquet 5 masculino, mañana jueves, en los clubes Espora y Pellegrini.

- Fútbol 11 Libre, el miércoles 26, en los clubes Rosario Puerto Belgrano y Sporting de Punta Alta.

- Cestoball y Cestoball 3x3, también el 26, en el Club Ateneo.

- Juegos de Cartas, Sapo, Burako, Damas y Lotería, el 31 de agosto, en la Sociedad Italiana

- Orientación, 31 de agosto, en el Polideportivo Punta Alta.

- Básquet femenino, 7 de septiembre, en Espora y Pellegrini.

- Básquet 3x3, el 8 de septiembre, en Ateneo.

- Fútbol Tenis, 8 de septiembre, Polideportivo Punta Alta.

- Bádminton y Pentatlón, 8 de septiembre, Polideportivo Islas Malvinas.

- Pádel juvenil, el 9 de septiembre, en Punta Pádel Center.

Todas tienen horario de inicio a las 9:30.

