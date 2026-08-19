Declararon culpable a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina

Un hombre fue condenado a 8 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina en nuestra ciudad.

El sujeto arribó en libertad al debate y permanecerá en esa condición hasta que quede firme el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

No obstante, la justicia determinó la prohibición de acercamiento a la víctima y una serie de reglas de conducta que deberá obedecer.

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De acuerdo con la causa, los hechos ocurrieron entre 2020 y marzo de 2022, cuando la víctima –de entre 11 y 12 años- se quedaba a dormir en la casa de su tía y el hombre aprovechaba esas situaciones para someterla a tocamientos en sus partes íntimas.

"Esos actos se repitieron de manera constante en el tiempo, en el domicilio donde vivía el hombre con su pareja -hermana del padre de la niña- y en la habitación de una iglesia a la que habían concurrido y en la cual se quedaron a dormir", señalaron desde el Ministerio Público.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor, luego de que la niña le confesara a una amiga lo que venía padeciendo.