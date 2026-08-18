Lula defiende exploración petrolera en cuenca Amazónica para financiar transición energética de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este lunes la exploración petrolera en la costa del estado amazónico de Amapá como una oportunidad para generar recursos que permitan al país avanzar en la transición hacia fuentes de energía más limpias.

Durante una visita al buque sonda utilizado por la estatal Petrobras en la margen ecuatorial, Lula da Silva dijo que los recursos petroleros pueden convertirse en una fuente de financiación para el desarrollo de energías renovables, con el fin de preparar al país para una economía de bajas emisiones.

Lula da Silva sostuvo que Brasil no debe renunciar de manera inmediata a los combustibles fósiles mientras desarrolla alternativas energéticas, y defendió una estrategia que permita utilizar los recursos obtenidos del petróleo para impulsar la transformación de la matriz energética.

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El presidente destacó además la capacidad tecnológica de Petrobras para operar en aguas profundas y señaló que la empresa cuenta con mecanismos destinados a evitar daños ambientales durante las operaciones.

Mencionó que Brasil tiene condiciones para combinar la explotación de sus recursos naturales con la preservación ambiental, al resaltar la extensión de las áreas protegidas y la conservación de la cobertura forestal en Amapá.

El mandatario también afirmó que Brasil tiene la posibilidad de convertirse en una referencia internacional en energías renovables, al tiempo que aprovecha sus reservas de petróleo durante el proceso de transición.

"Tenemos que prepararnos para el futuro", afirmó Lula da Silva, al defender una política energética que, según explicó, permita al país aprovechar sus recursos actuales mientras desarrolla nuevas fuentes de energía. (NA)