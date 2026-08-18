Legislatura bonaerense: un proyecto pide proteger los salarios estatales frente al sobreendeudamiento

El senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos, con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento y permitir que quienes ya se encuentran en una situación crítica puedan ordenar y refinanciar sus deudas.

La iniciativa establece que los descuentos derivados de obligaciones voluntariamente asumidas no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida, garantizando que al menos el 70% del salario permanezca disponible. Además, los descuentos no podrán reducir el ingreso efectivo por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación.

“No podemos permitir que un trabajador cobre su sueldo y gran parte quede absorbida por deudas. El salario tiene carácter alimentario y hay que protegerlo. Por eso proponemos un límite concreto: como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador”, afirmó Berni.

Para los agentes que ya se encuentran sobreendeudados, se crea un Régimen Provincial de Reordenamiento Financiero, de adhesión voluntaria, que permitirá consolidar obligaciones, ampliar plazos, reducir tasas y reemplazar múltiples cuotas por una única cuota compatible con los ingresos del trabajador.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Hay trabajadores que fueron acumulando obligaciones y hoy necesitan una alternativa que les permita ordenar sus cuentas sin desconocer las deudas que legítimamente asumieron. La respuesta no puede ser empujarlos a tomar un crédito usurario para pagar otro crédito. Tenemos que generar mejores condiciones para que puedan reordenar y recuperar capacidad sobre su propio salario”, sostuvo el senador.

La propuesta busca prevenir nuevos endeudamientos por encima de sus capacidades, se propone una mayor regulación y control de mutuales, cooperativas y demás entidades que cobran cuotas directameten de los haberes provinciales. Además, el proyecto contempla proporcionar herramientas gratuitas para una sana educación financiera.