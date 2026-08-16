Mundial de hockey 2026: debut y triunfo de Los Leones ante Japón por 3-0

El seleccionado argentino masculino de hockey venció este domingo a Japón por 3–0, en su debut en el Mundial 2026 de Países Bajos-Bélgica.

Lucas Toscani abrió el marcador durante el segundo cuarto, mientras que Lucio Méndez Pin y Maico Casella sentenciaron la victoria en el último período.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo A, se disputó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

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Con este resultado, Argentina comenzó el certamen con tres puntos y sin recibir goles.

Los Leones comenzaron con intensidad y, antes de cumplirse el primer minuto, generaron un muy buen ataque que no lograron transformar en gol. El equipo dirigido por Lucas Rey tomó la iniciativa y buscó instalarse rápidamente en campo japonés. A los 7 minutos del primer cuarto, Japón tuvo su primera aproximación de peligro, aunque el ataque terminó con un remate desviado. A los 10 minutos, Argentina elaboró una buena jugada que finalizó con un remate de revés de Toscani, bien contenido por el arquero japonés. Dos minutos después, Naru Kimura sacó un remate frontal que encontró una gran respuesta de Tomás Santiago. El arquero argentino reaccionó con firmeza y mantuvo el cero antes del primer intervalo.

Argentina continuó buscando el gol durante el segundo cuarto. A los 6 minutos, Los Leones consiguieron su primer córner corto, pero el arquero japonés logró detener el lanzamiento.Un minuto después llegó la apertura del marcador. Lucas Toscani inició la acción con un flick hacia Nicolás Keenan, quien avanzó y envió el centro para la aparición de Lucas Toscani. El jugador argentino definió la jugada y convirtió el 1–0 a los 7 minutos del segundo cuarto. Argentina controló el tramo final del período y terminó la primera mitad en ventaja.

A los 2 minutos del tercer cuarto, Japón consiguió su primer córner corto del encuentro, pero Tomás Santiago respondió con seguridad y evitó el empate. A los 11 minutos, Tomás Domene sacó un potente remate que superó al arquero japonés, pero la pelota impactó en el palo. Dos minutos después, Martín Ferreiro realizó una gran jugada y consiguió el segundo córner corto de Argentina. El lanzamiento golpeó en Naru Kimura y generó una nueva ejecución, la tercera de Los Leones en el partido.

Japón intentó reaccionar en el comienzo del cuarto final. A los 2 minutos generó una aproximación peligrosa, pero la defensa argentina respondió con firmeza y logró desactivar el ataque. A los 4 minutos, Nicolás Della Torre lanzó un flick que fue controlado por Maico Casella. El delantero argentino logró definir la jugada, pero su remate se fue apenas desviado. El segundo gol llegó a los 8 minutos. Bautista Capurro protagonizó una gran acción ofensiva y obligó al arquero japonés a dar rebote. Lucio Méndez Pin capturó la pelota y convirtió el 2–0, que le dio mayor tranquilidad al conjunto argentino.

A los 12 minutos, Maico Casella apareció para marcar el tercer gol de Los Leones y sentenciar el 3–0 definitivo. Argentina controló los minutos restantes y Tomás Santiago completó el partido con el arco invicto. (Fuente: CAH).

Formación inicial

Argentina comenzó el partido con Tomás Santiago; Nicolás Della Torre, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey (capitán), Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Thomas Habif, Bautista Capurro y Lucio Méndez Pin. También ingresaron Facundo Zárate, Nicolás Keenan, Maico Casella, Lucas Toscani, Tomás Ruiz y Martín Ferreiro.

Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Ruiz, Tadeo Marcucci, Bautista Capurro y Lucio Méndez Pin concretaron su debut en una Copa del Mundo de mayores. Nehuén Hernando, arquero suplente, integra por primera vez el plantel argentino en un Mundial, pero no ingresó en este encuentro.

Próximo encuentro

Argentina volverá a presentarse este martes ante Países Bajos, desde las 13.