Amistoso: el segundo seleccionado argentino de rugby cayó ante Estados Unidos

En el primer partido de la temporada para el segundo seleccionado argentino mayor de rugby, Argentina XV, el equipo comandado por Álvaro Galindo cayó en un ajustado 25-24 ante Las Águilas (Estados Unidos), en el partido disputado anoche en el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale, Miami.

Fue un encuentro preparatorio y primero de la temporada para Argentina XV, que desde el próximo 29 del corriente disputará el Américas Rugby Championship, un certamen que no se jugaba desde 2019 y que, dos años antes, pasó por nuestra ciudad.

En los primeros minutos de juego fue Estados Unidos quien, a través de su apertura Luke Carty, rompió el cero en el marcador luego de convertir en tres puntos una infracción argentina. Rápidamente llegó la respuesta argentina con Martín Vaca, que recibió la pelota, rompió la defensa local y apoyó la primera conquista argentina de la noche en Miami.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo local se hizo de la posesión y manejó los tiempos del partido. De esta manera, y luego de un line y posterior maul, fue el hooker Shilo Klein quien comandó las acciones y firmó el try estadounidense. Luego, en pleno ataque argentino, Bautista Lescano logró romper la línea de ventaja y encontró a Nicolás Viola quien llegó en apoyo para la conquista de Argentina XV y decretar el 10-8 parcial.

La dinámica y el juego preciso de Las Águilas hizo que combinen en velocidad para que el octavo Makeen Alikhan sobre en la punta y apoye el segundo try de los Estados Unidos. La conversión de Luke Carty fue efectiva, para el 15-10.

Argentina XV tomó las riendas en los minutos finales para lograr revertir el resultado, nuevamente, a través de la velocidad de sus tres cuartos, para que sea el entrerriano Franco Rossetto el encargado de apoyar un nuevo try en la noche de Miami. Ignacio Dogliani acertó la conversión para dejar el tanteador 17-15 a favor de los argentinos al término de la primera mitad. En esa jugada, fue amonestado Makeen Alikhan en el elenco estadounidense.

Comenzado el complemento, los errores de manejo y las pérdidas de posesión se hicieron presentes en Miami. Luego de la tarjeta amarilla a Francisco Sluga, y producto de un penal argentino, Luke Carty sumó nuevamente un penal, para volver al frente, 18-17. El tanteador fue ampliado por el conjunto local a través de Marco Redelinghuys, que encontró un hueco en la defensa argentina y se filtró para apoyar una nueva conquista, que posteriormente fue convertida por Luke Carty.

Argentina XV tomó aire y recuperó protagonismo con los jugadores ingresados desde el banco de suplentes y, luego de varios ‘pick and go’ en zona de definición, fue Thiago Sbrocco quien logró escurrirse en el punto de contacto para que, con la conversión efectiva de Ignacio Dogliani, Argentina XV caiga por la mínima, 25 a 24.

En cuando al ARC, tras el debut ante Paraguay los siguientes compromisos del conjunto albiceleste serán ante Uruguay XV (miércoles 2 de septiembre) y Chile XV (domingo 6).

Síntesis del partido:

Argentina XV (24): 1. Nicolás Revol Pitt (Diego Correa), 2. Martín Vaca (Juan Ignacio Greising Revol), 3. Marcos Camerlinckx (Enzo Avaca), 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga (Joaquín Domínguez), 6. Nicolás D’Amorim (C), 7. Agustín Sarelli (Felipe Villagrán), 8. Thiago Sbrocco, 9. Nicolás Viola (Alejo Sugasti), 10. Ignacio Dogliani, 11. Mateo Pasquini, 12. Bautista Estellés, 13. Tomás Elizalde (Facundo Pueyrredón), 14. Bautista Lescano, 15. Franco Rossetto (Federico Serpa). Entrenador, Álvaro Galindo.

Suplentes: 16. Juan Ignacio Greising Revol, 17. Diego Correa, 18. Enzo Avaca, 19. Joaquín Domínguez, 20. Felipe Villagrán, 21. Alejo Sugasti, 22. Federico Serpa, 23. Facundo Pueyrredón.

Estados Unidos (25): 1.Payton Telea-Ilalio, 2. Shilo Klein, 3. Charlie Abel, 4. Jason Damm ©, 5. Nathan Den Hoedt, 6. Marno Redelinghuys, 7. Paddy Ryan, 8. Makeen Alikhan, 9. Ruben de Haas, 10. Luke Carty, 11. Joe Mano, 12. Dominic Besag, 13. Tavite Lopeti, 14. Mark O’Keeffe, 15. Julian Roberts. Entrenador: Scott Lawrence.

Suplentes: 16. Alex Maughan, 17. Fakaosifolau Pifeleti, 18. Ma’ake Muti, 19. Tevita Naqali, 20. Brandon Harvey, 21. Lance Williams, 22. Ethan McVeigh, 23. David Coetzer.

PT: 4’ Penal de Luke Carty (E), 10’ Try de Martín Vaca (A), 23’ Try de Shilo Klein (E), 31’ Try de Nicolás Viola (A), 34’ Try de Makeen Alikhan, convertido por Luke Carty (E), 40’ Try de Franco Rossetto, convertido por Ignacio Dogliani (A). Parcial: Estados Unidos 15 vs. 17 Argentina XV.

ST: 53’ Penal de Luke Carty (E), 62’ Try de Marno Redelinghuys, convertido por Luke Carty (E), 72’ Try de Thiago Sbrocco, convertido por Ignacio Dogliani (A).

Árbitro: Jéremy Rozier (Francia).

Cancha: Inter Miami CF Stadium (Fort Lauderdale, Miami).