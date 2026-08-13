¡A bancar a los pibes! El Sub 15 de la Liga del Sur debuta ante Olavarría en cancha de Liniers

Federico Nieto, entrenador del Sub 15 de la Liga del Sur. Foto: Archivo-La Nueva.

El seleccionado Sub 15 masculino de la Liga del Sur sale a la cancha esta tarde, en el estreno de una nueva edición del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio recibirá a a su par de la Liga Olavarriense, luego de purgar la fecha libre, en la segunda programación de la primera fase en la Zona 1.

Se medirán en cancha de Liniers, desde las 15.30, y con entradas a un valor de $7.000.

Los jugadores elegidos por el entrenador Federico Nieto para esta juego fueron: Benjamín López, Salvador Márquez, Leandro Figueroa, Maximiliano Linder, Thiago Díaz, Santiago Russman, Lautaro Pérez, Luca Ríos, Teo Barros, Santino Juárez, Santino Scalco, Laureano Sabadich, Thiago Moscovich, Sebastián Castro, Ciro Barra, Joaquín De las Heras, Galo Martínez, Lucio Riaño y Benjamín Figueroa.

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En el inicio del certamen, Tres Arroyos -el otro integrante del grupo- venció al combinado de Olavarría por 2 a 0.

Tras este encuentro, el bicampeón actual de la competencia, visitará a los tresarroyenses.

Luego, el fixture para la Liga continuará de la siguiente manera:

Fecha 4: libre.

Fecha 5: Olavarría (visitante).

Fecha 6: Tres Arroyos (local).