Bahía Blanca será sede de un congreso que reunirá a referentes de educación, neurociencias y bienestar
Se realizará el 18 y 19 de septiembre en el Bahía Blanca Plaza Shopping. El encuentro es organizado en el marco del 40º aniversario del Colegio del Solar.
Bahía Blanca será sede en septiembre de un encuentro que reunirá a especialistas y referentes de distintas disciplinas vinculadas con la educación y el bienestar. Se trata del Congreso Educación y Bienestar Sur Argentino (CEBSA) "Aprendices desde la infancia a la longevidad", que se desarrollará los días 18 y 19 en el Bahía Blanca Plaza Shopping.
La propuesta se llevará adelante en el marco del 40º aniversario del Colegio del Solar y contará con la participación de destacados referentes nacionales, quienes ofrecerán exposiciones y abordarán distintas problemáticas y desafíos relacionados con el aprendizaje, la salud, el liderazgo y el desarrollo humano a lo largo de las diferentes etapas de la vida.
El congreso fue declarado de interés municipal y tendrá como ejes temáticos la neurociencia, educación, bienestar, longevidad, tecnología educativa y liderazgo.
La actividad comenzará el viernes 18 de septiembre a las 10 y se extenderá hasta las 17:30. La segunda jornada será el sábado 19, de 8:30 a 13:30.
Los especialistas que participarán
Entre los disertantes se encuentra el profesor Adrián Barceló, quien estará a cargo de una exposición sobre Abordajes de la educación médica desde la salud.
También participarán referentes reconocidos en diferentes áreas:
• Laura Lewin: Educación y liderazgo pedagógico.
• Hernán Aldana Marcos: Neurociencias y aprendizaje.
• Liliana González: Psicopedagogía y crianza consciente.
• Catalina Picone: Longevidad, capital humano y liderazgo consciente.
• Esteban Piazza: Tecnología educativa e innovación.
• María Julieta Casanova: Liderazgo, talento y productividad.
• Antonio Porcelli Piussi: Psicología, bienestar y salud mental.
• Sofía Lemos: Gerontología y bienestar integral.
La inscripción puede realizarse en el siguiente link: colegiodelsolar.edu.ar/congreso