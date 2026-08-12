Bahía Blanca será sede de un congreso que reunirá a referentes de educación, neurociencias y bienestar

La actividad comenzará el viernes 18 de septiembre a las 10

Bahía Blanca será sede en septiembre de un encuentro que reunirá a especialistas y referentes de distintas disciplinas vinculadas con la educación y el bienestar. Se trata del Congreso Educación y Bienestar Sur Argentino (CEBSA) "Aprendices desde la infancia a la longevidad", que se desarrollará los días 18 y 19 en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

La propuesta se llevará adelante en el marco del 40º aniversario del Colegio del Solar y contará con la participación de destacados referentes nacionales, quienes ofrecerán exposiciones y abordarán distintas problemáticas y desafíos relacionados con el aprendizaje, la salud, el liderazgo y el desarrollo humano a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

El congreso fue declarado de interés municipal y tendrá como ejes temáticos la neurociencia, educación, bienestar, longevidad, tecnología educativa y liderazgo.

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La actividad comenzará el viernes 18 de septiembre a las 10 y se extenderá hasta las 17:30. La segunda jornada será el sábado 19, de 8:30 a 13:30.

Los especialistas que participarán

Entre los disertantes se encuentra el profesor Adrián Barceló, quien estará a cargo de una exposición sobre Abordajes de la educación médica desde la salud.

También participarán referentes reconocidos en diferentes áreas:

• Laura Lewin: Educación y liderazgo pedagógico.

• Hernán Aldana Marcos: Neurociencias y aprendizaje.

• Liliana González: Psicopedagogía y crianza consciente.

• Catalina Picone: Longevidad, capital humano y liderazgo consciente.

• Esteban Piazza: Tecnología educativa e innovación.

• María Julieta Casanova: Liderazgo, talento y productividad.

• Antonio Porcelli Piussi: Psicología, bienestar y salud mental.

• Sofía Lemos: Gerontología y bienestar integral.

La inscripción puede realizarse en el siguiente link: colegiodelsolar.edu.ar/congreso