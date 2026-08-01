Leandro Petersen renunció a su cargo en la AFA en medio de una causa en EE. UU.

Leandro Petersen renunció este viernes a su cargo como Director Comercial y de Marketing de la AFA tras nueve años de gestión, en un movimiento institucional que genera un fuerte impacto interno mientras su figura aparece señalada por la justicia de Estados Unidos en una causa contra dirigentes de la entidad.

El anuncio formal se realizó en el predio “Lionel Andrés Messi” junto al presidente Claudio "Chiqui" Tapia, cerrando una etapa en la que la casa matriz del fútbol argentino pasó de tener apenas seis auspiciantes en 2017 a superar el centenar de contratos en 2026.

La renuncia se presentó como un recambio planificado que venía madurando entre los dirigentes y los propios sponsors. “Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto, a algunos se los habíamos contado incluso antes del Mundial, porque las etapas se cumplen. En el caso mío tenía otros desafíos, otros proyectos que voy a empezar a afrontar a partir de ahora”, sostuvo el propio Petersen durante el evento en el que estuvieron presentes dirigentes de la casa, integrantes del cuerpo técnico de la Selección y representantes de las firmas comerciales.

La salida se da mientras su figura aparece señalada por la justicia norteamericana en el expediente. En su repaso sobre el crecimiento de la marca, el exejecutivo remarcó el salto cuantitativo y cualitativo que logró la institución durante su paso por el área: “Cuando llegué en 2017, como bien decía el presidente, había solamente seis marcas y hoy hay más de 100 en la Selección y 26 en la Liga”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El balance de su gestión incluyó la apertura de mercados en China, India, Estados Unidos y Medio Oriente, un modelo de negocio que incluso fue llevado en dos oportunidades como caso de estudio a la Harvard Business School.

El ejecutivo presentó su renuncia tras nueve años de gestión y un salto exponencial en contratos. Sin embargo, el recambio en el organigrama comercial coincide con el avance de las investigaciones en tribunales estadounidenses, donde el nombre de Petersen quedó en la mira de los investigadores como una pieza central para reconstruir el entramado de contratos, firmas de acuerdos y maniobras financieras de la cúpula directiva.

A pesar de ese frente judicial abierto en el exterior, el exfuncionario prefirió enfocar su mensaje en el recorrido profesional: “No solamente por Argentina, sino por el nivel de marca, el acompañamiento de la Selección, que son ustedes. La verdad, un agradecimiento eterno, porque fueron una parte fundamental de que esto suceda”.

Acompañado en el escenario por el propio Tapia y por exjugadores que acompañaron la gira internacional del seleccionado, Petersen cerró su despedida con un mensaje en sus redes sociales enfocado en el valor del trabajo realizado: “Agradezco especialmente al presidente Claudio Tapia, a Pablo Tovggino y a todo el Comité Ejecutivo, que me brindaron el espacio y la libertad para trabajar, proponer, innovar y crecer profesionalmente. Me llevo el orgullo por todo lo construido y por haber sido parte de esta historia. AFA estará siempre en mi vida y en mi corazón”.