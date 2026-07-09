Regional Pampeano A: sin adelantos por el feriado, la cuarta fecha va el sábado

Sociedad Sportiva afrontará uno de los duelos más exigentes del campeonato ante Mar del Plata Club. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

A pesar del feriado, que en otros casos impulsó algún adelanto en la programación, la cuarta fecha del Regional Pampeano A se disputará tal como está programada: el próximo sábado a las 14.

El horario anticipado de los encuentros en Primera responde a lo dispuesto por UAR para los partidos de Los Pumas, que en este caso se enfrentarán ante Gales en San Juan a las 16. Quiere decir que, como ya ocurrió la fecha pasada, la franja horaria se adelanta hasta las 10.30, momento del kick off en Preintermedia. La Intermedia jugará en segundo turno, a las 12.15.

Para Argentino y Sociedad Sportiva, los representantes bahienses en la máxima categoría, se vienen partidos clave.

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El Chancho será local ante Los Cardos -arbitraje de Santiago Bevaqua- en busca de su primera victoria en el campeonato, ante un rival que tampoco ganó y sumó un punto bonus en tres fechas.

Por su parte Sociedad Sportiva visitará a Mar del Plata Club -campeón de las últimas cinco ediciones- en el que será el partido de la fecha porque ambos comparten el 2º lugar y marchan invictos.

Además, el Blanco es el el líder e invicto en los campeonatos Preintermedia e Intermedia.

La jornada del TRP A también tendrá los choques entre Comercial-Sporting y San Ignacio-Universitario.

Para el domingo

Por otra parte el fin de semana continuará el Regional Pampeano UROBA-Sur, que contará con la participación de El Nacional, Punta Alta RC y Santa Rosa RC, y dará comienzo el segundo tramo de competencia para la categoría Desarrollo.

En el primer caso la jornada inaugural llegará con los encuentros El Nacional-Indios (Bolívar), Punta Alta RC-Pico RC y Kamikazes (Colón)-Santa Rosa RC. Se juega en Primera e Intermedia.

En cuanto al Clausura Desarrollo los cotejos serán Universidad Nacional del Sur-Palihue, Pringles RC-Sol de Mayo, Cazadores-Tres Arroyos (adelanta para el sábado) y Coronel Suárez RHC-Puerto Belgrano RHC.