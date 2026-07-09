El apertura tucumano Domingo Miotti jugará para la selección de Italia

Se cierran las posibilidades de volver a ver al tucumano con la celeste y blanca. Foto: Archivo La Nueva.

Fue uno de los artífices de la exitosa campaña del Montpellier, que culminó con la final del Top 14 francés hace unos días en París. Domingo Miotti, tras una difícil primera temporada en dicho equipo debido a las lesiones, formó pareja de medios muy rendidora con Ali Price.

El tucumano es un pateador confiable, excelente con el pie y un maestro en la organización del ataque de Montpellier, para consagarse como uno de los mejores aperturas de la liga. Además, compartió equipo con el también argentino y hoy en el seleccionado nacional Justo Piccardo.

Pero a los 30 años, Miotti tomó una decisión trascendental para el resto de su carrera. Tras haber representado a Argentina nueve veces, ahora jugará para la selección de Italia.

Así lo confirmó este jueves Felipe Contepomi en la conferencia de prensa que sirvió para dar a conocer el plantel de Los Pumas para el duelo frente a Gales, el sábado venidero en San Juan.

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“Nos hubiera gustado que viniera en agosto para jugar contra Sudáfrica y Australia. Lo hablamos, pero nos planteó que está en conversaciones para jugar con Italia. Él prefiere esta opción. Aceptamos su decisión y lo vamos a acompañar. No lo vamos a juzgar", afirmó Contepomi en relación a los partidos que se vienen tras el Nations Championship, ante Sudáfrica (8 de agosto en Vélez), Australia (29 de agosto en Jujuy) y Australia (5 de septiembre en Mendoza).

Miotti, a quien se le abría este año la chance del regreso a Los Pumas según lon indicó Contepomi, jugó por última vez en Los Pumas en 2022, en la derrota ante Escocia por 29-6 correspondiente a la ventana de julio. Por entonces, el equipo argentino dirigido por el australiano Michael Cheika.

Sin dudas y convencido por el trabajo del también argentino Gonzalo Quesada, el jugador del Montpellier estará disponible para el XV azzurro en el próximo Seis Naciones.