Djokovic ganó tras cinco horas, enfrentará a Sinner y dijo que le gustaría jugar como Messi

El tenista serbio Novak Djokovic (8°) continúa en búsqueda del vigesimoquinto título de Grand Slam de su carrera y se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) para clasificar a las semifinales de Wimbledon.

El destacado jugador de 39 años ganó en cinco sets, por 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (10/4), en el súper tie-break del quinto parcial.

Su rival en la semifinal será el temible italiano Jannik Sinner, el mejor jugador del mundo, que necesitó menos de tres horas para superar al alemán Jan-Lennard Struff (74°).

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A sus 39 años y disputando el 83° Grand Slam de su carrera, Novak Djokovic clasificó a una nueva semifinal en Wimbledon, certamen que ganó en siete oportunidades, al vencer a Auger-Aliassime, tras luchar durante cinco horas.

En conferencia de prensa, un periodista le dijo: "Increíble como Messi tiene 39 años y sigue metiendo goles. Y vos ganas después de 5 horas y 15 minutos".

Rápidamente, Novak respondió: "A mí me gustaría jugar 90 minutos como él, pero...", acotó sonriendo.

El serbio comenzó ganando el primer set luego de un tie-break extenso, de 22 puntos, pero nunca pudo ganar dos parciales consecutivos, por lo que llegó al quinto empatado 2-2.

En un set decisivo en el que no hubo quiebres, con Djokovic malogrando tres oportunidades para quebrar en el primer juego al servicio de su rival, se debió disputar un match tie-break para definir al ganador del partido, en el que el serbio demostró toda su experiencia y frialdad.

Con un único punto perdido con su servicio, y cuatro ganados con el saque de su oponente, “Nole” pudo imponerse en un duelo muy duro y acceder a la semifinal.

Su rival en la antesala de la gran final será Jannik Sinner, en un partido que se disputará el próximo viernes 10 de julio en horario a programar; Sinner no tuvo inconvenientes para deshacerse de Struff.

El italiano recibió un solo break en todo el partido, en un segundo set que fue definido en un tie-break, para sentenciar el triunfo por 7-5, 7-6 (4) y 6-3, en búsqueda de ganar su segundo Wimbledon, que también se consolidaría como su primer bicampeonato en el Grand Slam que se disputa sobre el césped inglés.