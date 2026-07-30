Crisis por migrantes ilegales: España despliega unidades militares en Ceuta

El Gobierno de España desplegó unidades militares en el enclave norafricano de Ceuta para apoyar a la Guardia Civil tras la entrada masiva de migrantes por mar desde Marruecos, hecho que desbordó a las fuerzas de seguridad locales.

Según varios medios españoles, las Fuerzas Armadas decidieron reforzar a la Guardia Civil en sus funciones y en cualquier tarea adicional que sea necesaria para garantizar la seguridad en Ceuta. El personal militar opera bajo la coordinación del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas.

Miles de migrantes ingresaron a Ceuta; la mayoría nadó en la zona fronteriza de Tarajal, que separa el enclave español del territorio marroquí. Estas llegadas han ejercido una gran presión sobre los centros de acogida y los servicios de seguridad locales.

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El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, pidió al Gobierno central que declare una emergencia nacional y asuma un mando único de la respuesta, asegurando que Ceuta no dispone de capacidad suficiente para afrontar la situación por sí sola.

El Ministerio del Interior informó que España y Marruecos acordaron fortalecer la coordinación para hacer frente a la situación migratoria y acelerar los procedimientos de retorno de las personas que ingresaron de manera irregular a Ceuta.

Ceuta, junto con Melilla, es una de las dos ciudades autónomas en la costa norafricana y constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. El enclave ha sido durante mucho tiempo un punto de entrada importante para quienes intentan llegar a Europa. (NA)