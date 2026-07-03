Robó una heladería con un caño de bronce y fue detenido

El caño de bronce que utilizó para simular un arma

Personal de la Comisaría Segunda detuvo en la madrugada de este viernes a un hombre que había robado una heladería el miércoles por la noche simulando tener un arma con un caño de bronce.

El detenido había ingresado en una heladería de Brasil al 700, amenazó a la empleada con una supuesta arma de fuego y le robó la recaudación de la caja, el celular y se dio a la fuga en una bicicleta.

El personal del CeUM detectó en la madruga de este viernes a un hombre de similares características al protagonista del delito, en la intersección de Brasil y Catamarca por lo que se le dio aviso al personal policial. Este fue detenido e identificado como Carlos Sebastián Cabrera de 38 años de edad, que tenía en su poder un caño de bronce de idénticas características al utilizado al momento del hecho.

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Interviene la UFINº1 bajo el delito de robo calificado.