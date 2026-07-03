Germán Andrés: del mensaje a sus compañeros de Napostá tras perder con Liniers, al "vamos por el título"

Napostá se metió en la final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, dejando en el camino a un durísimo L.N. Alem, 2-1. A partir del lunes, a las 21, comenzará la final ante Bahiense del Norte, en el Casanova, al mejor de cinco.

"La verdad que el primer tiempo estuvimos fuera de partido, tanto en defensa como en ataque. Nos sacaron 15 puntos de diferencia y se nos fueron a 51 puntos, que era muchísimo", resumió Germán Andrés, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El primer tiempo terminó 51-38.

"Entramos al vestuario, nos tomamos dos minutitos en poner la cabeza fría, hablamos entre nosotros de tratar de estar fuertes, porque veníamos muy blandos defensivamente y tratar de atacar con un poco más de confianza y decisión. Creo que en el segundo tiempo salimos así, con otra energía y carácter, y demostramos la personalidad que tenemos. Demostramos que vamos a ir por el título", avisó.

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El escolta convirtió el triple para que Napostá pasara al frente 68-65. Fue el primero de cuatro consecutivos y terminó con 5 de 7.

"Confío mucho en mí, más allá que puedo errar o meter", reconoció, algo que demuestra noche a noche.

"Somos ocho o nueve jugadores en la cancha que podemos tomar decisiones en los últimos minutos", agregó.

Napostá, el principal candidato, empezó perdiendo la serie de cuartos ante Liniers que, según confesó Germán, marcó un quiebre.

"Después del primer partido con Liniers muchos nos daban por muertos y demostramos lo que podemos generar. Esa misma noche me surgió mandar un mensaje al grupo: les puse que estuviéramos tranquilos, que confiemos en nosotros que lo íbamos a dar vuelta", contó.

"Y ayer -agregó- estando 15 puntos abajo también lo sacamos adelante, con personalidad y carácter. Demostramos que somos grandes candidatos y que estamos para cosas grandes. Estamos en la final y ahora vamos por el título".

Y argumentó: "Tenemos muchas variantes. Y en defensa tenemos dos caballos como Valen Carrizo y Leo Alemañy. Si nosotros estamos bien defensivamente, como en gran parte del torneo, salvo en algunas excepciones, estando más o menos bien en ataque, va a ser difícil ganarnos".

"Demostramos que estando al límite podemos responder. El que pensaba que Napostá iba a ganar caminando estaba equivocado. Nosotros sabemos que tenemos la mochila de candidato y lo asumimos", aseguró.

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