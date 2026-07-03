Profertil recibió a su visitante número 60.000

Profertil recibió al visitante número 60.000 en el marco del programa de Visitas a Planta. La iniciativa nació en 2001, el mismo año en que la compañía inició sus operaciones, lo cual lo constituye en uno de los programas pioneros en vinculación comunitaria para la industria local. Fomenta el diálogo y la apertura con la comunidad, a fin de dar a conocer cómo trabaja la planta de urea granulada más importante de todo Latinoamérica.

A través de las Visitas a Planta Profertil abre las puertas diariamente a estudiantes y docentes de nivel primario, secundario y superior, instituciones y vecinos de Ingeniero White, Bahía Blanca y la zona, y otros públicos de interés que desean recorrer las instalaciones de la empresa whitense. Durante la visita se conoce, entre muchos otros aspectos, el proceso de producción, el muelle que la empresa posee sobre el estuario y el silo en el que se almacenan 150.000 toneladas de urea granulada. Además, los visitantes conocen de primera mano las acciones de sostenibilidad que impulsa la empresa y la relevancia de la urea granulada para la producción agrícola del país: el nitrógeno que aporta la urea es clave en el desarrollo de cultivos fundamentales como el trigo, el maíz y las pasturas, entre otros.

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El grupo que permitió llegar al hito de los 60.000 visitantes pertenece al Ateneo Rural. Luego de la recorrida por la planta recibieron un agasajo especial en el comedor de la empresa. Allí se estrenó el corto “60.000 historias” y se inauguró un mural-escultura en el que los visitantes podrán intervenir artísticamente, entre otras actividades.

El programa de Visitas a Planta de Profertil es parte de la historia de la comunidad de Ingeniero White y de Bahía Blanca. Los 25 años de recorrido y este hito particular dan cuenta del interés de los vecinos por conocer el funcionamiento de la industria local y de generar diálogo honesto y frecuente. Son, en definitiva, 60.000 historias que se entrelazaron para construir este vínculo sostenido y genuino.