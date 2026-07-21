35 años de un álbum inolvidable: Rata Blanca prepara una noche de clásicos

Hay discos que trascienden el paso del tiempo y terminan convirtiéndose en parte de la historia de la música. Magos, Espadas y Rosas es uno de ellos. A 35 años de su lanzamiento, Rata Blanca regresa a los escenarios con una gira especial que llegará a Bahía el Viernes 11 de Septiembre, desde las 21 horas, en el Teatro Don Bosco.

Pero el show no será solamente un recorrido por ese disco histórico. La banda promete una puesta en escena potente y un repaso por los grandes éxitos de toda su carrera, en una noche pensada tanto para quienes crecieron escuchándolos como para las nuevas generaciones que siguen descubriendo su música.

Las entradas ya se encuentran disponibles en TicketBahia.com