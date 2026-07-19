Manu Ginóbili le agradeció a Messi y la Selección tras la final: "Son enormes"
El bahiense siguió de cerca todo el Mundial y dedicó un mensaje tras la caída ante España.
Emanuel Ginóbili dejó su mensaje tras la final del Mundial, en lo que fue derrota (1 a 0) de Argentina ante España en New Jersey.
El bahiense, que siguió de cerca el torneo estando incluso en varios partidos, le dedicó una historia a Lionel Messi y el combinado nacional en su historia de Instagram.
"Gracias capitán. Gracias equipo", puso Manu, con una foto de Messi.
"Son enormes", cerró el bahiense.