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Mundial FIFA 2026.

Manu Ginóbili le agradeció a Messi y la Selección tras la final: "Son enormes"

El bahiense siguió de cerca todo el Mundial y dedicó un mensaje tras la caída ante España.

Foto: Olé

Emanuel Ginóbili dejó su mensaje tras la final del Mundial, en lo que fue derrota (1 a 0) de Argentina ante España en New Jersey.

El bahiense, que siguió de cerca el torneo estando incluso en varios partidos, le dedicó una historia a Lionel Messi y el combinado nacional en su historia de Instagram.

"Gracias capitán. Gracias equipo", puso Manu, con una foto de Messi.

"Son enormes", cerró el bahiense.

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