Piden que la Selección Argentina sea recibida en el Congreso tras el Mundial, sin importar el resultado

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido formal ante la vicepresidenta Victoria Villarruel, para que el Senado de la Nación y la explanada del Congreso sean el escenario para recibir a los jugadores de la Selección Argentina de fútbol, tras su reciente e histórica victoria frente a Inglaterra y de cara a la gran final del torneo.

La iniciativa busca brindar una recepción institucional al plantel, destacando los valores de "humildad, liderazgo y trabajo en equipo" demostrados por el conjunto nacional, más allá de cuál sea el resultado definitivo en el partido decisivo.

"Este equipo ya es un ejemplo. Merece una recepción institucional en la casa donde están representados el pueblo y las provincias", argumentó Pagano en la solicitud enviada a la titular de la Cámara alta, que promueve un festejo popular con la consigna de que la Plaza del Congreso "se vista de celeste y blanco".

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El pedido cobró especial fuerza tras el trascendental triunfo ante el combinado inglés, un cruce con fuerte carga emotiva que no se lograba celebrar en cancha desde el Mundial de Francia 1998 y que, inevitablemente, evocó las históricas jornadas de México 1986.

La propuesta también aseguró que el reconocimiento debe resonar "en toda la Argentina… y también en Londres", concluyendo con la histórica proclama: "Las Malvinas son argentinas". (NA)