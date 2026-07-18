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Retiro temporal de las piedras en homenaje a las víctimas de COVID -19 de Plaza de Mayo

El traslado se realizó conjuntamente con el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde Presidencia

El personal trabajando en el monumento (Foto Presidencia)

La plaza de Mayo será un punto de encuentro de los hinchas luego de la participación de la selección argentina en la copa del mundo. Por ese motivo, la Presidencia de la Nación decidió resguardar en Casa Rosada de manera preventiva las piedras emplazadas en Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19.

El traslado se realizó conjuntamente con el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde Presidencia se contactó a los familiares de las víctimas para informarles de esta situación.

Atento a las sugerencias de las fuerzas de seguridad, la única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente.

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