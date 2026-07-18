Kicillof participó de la Jornada Patria por la Cultura del Encuentro

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este sábado en Almirante Brown de la Jornada Patria por la Cultura del Encuentro, organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires, para generar un espacio de intercambio inspirado en el magisterio del papa Francisco y del papa León XIV. Fue en el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución de la Iglesia Católica que brinda hogar, atención médica y cuidados integrales a personas con discapacidad.

Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", el espacio de diálogo e intercambio reunió a obispos de diócesis bonaerenses, intendentes de diferentes partidos, representantes sindicales, empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, y legisladores nacionales para abordar ejes tales como: la dignidad humana en el centro de la innovación tecnológica; las brechas digitales y las nuevas desigualdades; salud mental, fragmentación social y el valor de la solidaridad; la polarización y la cultura del encuentro; entre otros.

Durante el acto de apertura, Kicillof destacó: “La enorme concurrencia a este encuentro demuestra lo importante, oportuno y necesario que es generar espacios de diálogo y reflexión para los diferentes sectores de nuestra comunidad”. “Para nosotros es muy importante compartir este ámbito con quienes todos los días sostienen a nuestras comunidades con esfuerzo y solidaridad, llevando adelante trabajos en situaciones complejas y manteniendo vivo el legado del Papa Francisco”, agregó.

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“En un contexto de mucha agresión y discursos vacíos, vengo a sumarme a este llamado para un diálogo plural para poner en el centro de nuestras preocupaciones la hermandad, la comunidad y el trabajo por los que más nos necesitan”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Es fundamental que en la Argentina volvamos a organizar a nuestra sociedad en torno a la producción, al trabajo y al fortalecimiento de los lazos comunitarios”.

Las autoridades también visitaron a los residentes y recorrieron el santuario de San Luis Orione. El centro cuenta con una escuela y un espacio educativo terapéutico que brinda atención, rehabilitación y acompañamiento a más de 400 personas con discapacidad.

Por último, Kicillof remarcó: “Es una buena noticia que dirigentes de distintos sectores políticos nos acompañemos en este compromiso: necesitamos reconstruir una sociedad que contenga y abrace a todos, priorizando siempre la defensa de los derechos de nuestro pueblo”.

Estuvieron presentes, entre otros, la vicegobernadora Verónica Magario; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Mariano Cascallares; el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani; monseñor Carlos José Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes; funcionarios provinciales, legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas.