Intentó robar una moto en el centro y fue aprehendido

Personal de la Policía Local detuvo en la madrugada de este jueves a un hombre que intentó robar una moto de 110 centímetros cúbicos estacionada en la vía pública.

Las fuerzas policiales identificaron a un hombre que estaba intentando forzar el arranque de una moto Guerrero 110 estacionada en Brown y O´Higgins y lo aprehendieron en posesión de diversas herramientas utilizadas para el ilícito. El detenido fue identificado como Omar Carlos Braian Ankudowicz García, de 32 años de edad.

Además tenia en su poder una mochila con herramientas varias de las cuales no puede justificar su procedencia. Por tal motivo, se realiza trasladado a la Comisaría Primera. Interviene la UFIJ N15 y UFIJ N°2