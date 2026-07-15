"Corazón roto": la reacción de los medios ingleses ante la histórica remontada de Argentina

La Selección argentina dio vuelta un partido infartante contra Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1.

Mientras los hinchas de la Albiceleste festejaban con euforia, los medios británicos titulaban con dolor la derrota en semifinales.

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Diarios como Daily Mail y Telegraph apuntaron al “corazón roto” de los fanáticos por la remontaba, con imágenes del lamento de los futbolistas de los “Tres Leones”.

Con amargura, el Daily Star tituló: “Todo se acabó”, y remarcó que nuevamente un resultado negativo impacta a la selección inglesa en una Copa del Mundo. (TN)