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Más no podían llevarse los Knicks de San Antonio: 2-0 en la final de la NBA y 13 triunfos en fila

Los neoyorquinos volvieron a ganar: 105 a 104. Hubo un error fatal de Victor Wembanyama sobre el cierre.

Karl Anthony Towns aleja el balón de los largos brazos de Wembanyama. Foto: NBA.

Algún día, probablemente, Victor Wembanyama (de apenas 22 años y un futuro enorme) cuente cuánto lo marcó que este segundo partido de la serie final de la NBA.

Tuvo en sus manos la última pelota y cuando salía de contraataque se la pasó a Castle que corría de espaldas.

Los experimentados Knicks, rápidamente capitalizaron ese error mediante Jalen Brunson, quien se hizo cargo de traducirlo en puntos, recibendo falta del propio francés y convirtiendo uno de los dos libres a falta de 7 segundos, estampando el 105-104 que sería el final de los Knicks ante los Spurs.

A la acción siguiente, Wembanyama falló un lanzamiento de media distancia y otra vez festejaron los neoyorquinos.

De esta manera, los Knicks se adelantaron 2-0 (serie al mejor de siete) y son el primer equipo, desde 1995, en ganar los dos primeros de las finales como visitantes.

Además, por si fuera poco, estiraron a 13 triunfos consecutivos su racha.

Karl Anthony Towns nuevamente hizo una gran defensa y la decoró con 21 puntos y 13 rebotes, seguido por 20 de Mikal Bridges y de Jalen Brunson, más 17 de OG Anunoby.

En los los locales, hubo 29 puntos de Wembanyama y 20 de De’Aaron Fox.

El próximo partido será el lunes en el Madison.

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