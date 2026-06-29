Milei canceló su viaje para supervisar la transición en la Jefatura de Gabinete

Un día antes de la cumbre de líderes del Mercosur, Javier Milei suspendió su viaje a Paraguay previsto para mañana y permanecerá en Buenos Aires para trabajar en la transición en el Gabinete junto a Diego Santilli y sus ministros.

En Casa Rosada enfatizaron que la decisión fue motivada principalmente por los preparativos del acto de jura de Santilli como nuevo ministro coordinador, programado para este martes en el Salón Blanco de Balcarce 50 a las 17.30.

Así, en lugar de Milei, fuentes oficiales aseguararon que el canciller Pablo Quirno representará a la Argentina en el encuentro de Asunción. El funcionario ya se encuentra en el país vecino desde esta mañana para participar de un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

En paralelo, Javier Milei recibía esta mañana en la Quinta de Olivos a Flavio Bolsonaro, el senador por Río de Janeiro y principal candidato de la oposición a Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de Brasil del 4 de octubre. “Se viene la marea azul para Brasil”, enfatizó el Presidente en un posteo que tensó aún más las relaciones con el Palacio de Planalto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, Diego Santilli llegó a Casa Rosada pasadas las 11 para ultimar los detalles del organigrama de la nueva Jefatura de Gabinete y llevar adelante las reuniones de transición con los equipos de Manuel Adorni.

El encuentro entre ambos para cerrar el paso del exvocero por la gestión se postergó para este martes, con horario todavía por definir. Ese mismo día Adrián Ravier tendrá su debut en las conferencias de prensa a las 11 y a las 17.30 Milei le tomará juramento a Santilli como su nuevo ministro coordinador.

El flamante funcionario se hará cargo de una reforzada Jefatura de Gabinete, que al igual que en los tiempos de Guillermo Francos absorberá las competencias del Ministerio del Interior para centralizar el vínculo con los gobernadores y los bloques aliados en el Congreso.

En esa estructura lo acompañarán el hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que oficiaba como nexo del Ejecutivo con el Congreso para negociar los acuerdos parlamentarios; y Gustavo Coria, mano derecha de Santilli que ejercía como secretario de Interior en su cartera. Los dos se desempeñarán como vicejefes de Gabinete Ejecutivo y de Interior, una vez definidos los nuevos roles.

“Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y depende de tener músculo político. Diego Santilli conoce el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo”, anticipó Milei.

Bajo su nuevo rol, Santilli tendrá la misión de reactivar la agenda del oficialismo en en el Congreso y avanzar con una extensa lista de proyectos. Entre ellos, una de las prioridades será la reforma política, que tiene como punto central la eliminación de las PASO. También destacan el Super RIGI, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la nueva ley de sociedades, entre otros puntos.

Con esos objetivos en carpeta y para inaugurar la nueva etapa de la gestión, Santilli y Devitt acompañarán este miércoles a Karina Milei en una reunión con todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. (con información de TN)