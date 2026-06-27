Sociedad Sportiva va por otro festejo en el Torneo del Interior B

Tras un fin de semana de pausa en la actividad del Regional Pampeano A de rugby, este sábado vuelve al ruedo Sociedad Sportiva con su racha ganadora de 15 partidos consecutivos en el rugby local, regional y nacional.

Será para afrontar la tercera y última fecha en la zona 7 del Torneo del Interior B, con presentación en suelo mendocino ante el local Los Tordos. El partido se jugará 15.30 y será arbitrado por Nerea Livoni (San Luis).

Las Palomas lideran las posiciones de su grupo luego de los triunfos ante Liceo de Mendoza como local (27-24) y ante Huirapuca de Tucumán como visita (23-17). Pero a pesar de ser el único equipo en su zona con dos victorias, al no conseguir punto bonus no tiene aún asegurada la clasificación a cuartos de final. Deberá esperar el resultado de Liceo-Huirapuca en Mendoza (15.30, arbitraje de Juan Vega).

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A la fase de cruces por el campeonato avanzarán los 1º (con ventaja deportiva) y 2º de cada zona. En el caso del grupo 7 los cruces tanto del primero como del segundo serán frente a rivales del sector 6, liderado por Tucumán LT (2-0), que es seguido por Sporting (una victoria y un empate).

Hoy Las Palomas formarán con 1. Iñaki Azcoitia, 2. Santiago Bancora, 3. Ignacio Luciano Lance; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Gerónimo Rivas Pompei, 7. Agustin Antinori, 8. Tomás Inchausti, 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Kohler; 11 Facundo Ferrandez, 12 Joaquín Rey Saravia, 13 Pedro Zorzano, 14 Alan Martinez; 15 Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Como recambio estarán 16. Juan Francisco Malanga, 17. Mauricio Torrisi, 18. Alberto Linder, 19. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli, 20. Luca Loiacono, 21. Thiago Loiacono, 22. Ignacio Ficcadenti y 23. Felipe Serrat.

En cuando a Los Tordos, se trata del líder del torneo Cuyano 2026 en el que marcha invicto luego de 3 victorias. En lo que va del TdI B derrotó a Huirapuca 46-29 como local y cayó de visitante ante Liceo por 20-16.

El detalle de la fecha

Este es el programa completo de partidos suministrado por UAR para la tercera y última fecha del TdI B:

Zona 5: a las 15.30, Natación y Gimnasia-CRAI (Maximiliano Busaniche / Formosa) y Paraná Rowing-Cardenales RC (Juan Zubieta / URNE).

Zona 6: desde las 15.30, Tucumán LT-Sporting (Valentín Ferrero / Cordobesa) y Mar del Plata Club-Universitario de San Juan (Francisco Tausch / URBA).

Zona 7: a partir de las 15.30, Liceo RC-Huirapuca RC (Juan Vega / Rosario) y Los Tordos RC-Sociedad Sportiva (Nerea Livoni / San Luis).

Zona 8: a las 15.30, Palermo Bajo-Jockey Villa María (Joaquín Zapata / Santafesina) y Universitario de Tucumán-Tigres RC (Agustín Altabe / Córdoba).