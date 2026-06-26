Pablo Angeli llega a Bahía con "Carmen, Osvaldo... y toda la familia", una comedia para reírse de nosotros mismos

Después de conquistar escenarios de todo el país con un humor tan cotidiano como desopilante, Pablo Angeli desembarca en Bahía Blanca con "Carmen, Osvaldo... y toda la familia", un espectáculo que convierte las reuniones familiares, las discusiones de pareja, las diferencias generacionales y esos personajes que todos conocemos en una sucesión de carcajadas.

Con su inconfundible capacidad para transformarse en múltiples personajes, Pablo interpreta a una familia tan exagerada como reconocible. Carmen, Osvaldo, Luly, Betty y el resto de los integrantes protagonizan situaciones que cualquier argentino vivió alguna vez: la madre que quiere controlar todo, el padre que opina de cualquier tema, la cuñada que siempre tiene algo para decir, los hijos, las parejas y esas reuniones familiares donde nunca falta una discusión... ni las risas.

El espectáculo combina stand up, actuación y cambios permanentes de personaje en un ritmo ágil que mantiene al público riéndose de principio a fin. Entre guiños a los años '80, '90 y la actualidad, la obra pone el foco en esos pequeños conflictos cotidianos que terminan siendo universales y hacen que cada espectador encuentre a alguien de su propia familia sobre el escenario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las entradas ya pueden adquirirse a través de TicketBahia.com