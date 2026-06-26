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Pablo Angeli llega a Bahía con "Carmen, Osvaldo... y toda la familia", una comedia para reírse de nosotros mismos

La función será el Sábado 8 de Agosto a las 21 horas en el Teatro Don Bosco, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahia.com

Después de conquistar escenarios de todo el país con un humor tan cotidiano como desopilante, Pablo Angeli desembarca en Bahía Blanca con "Carmen, Osvaldo... y toda la familia", un espectáculo que convierte las reuniones familiares, las discusiones de pareja, las diferencias generacionales y esos personajes que todos conocemos en una sucesión de carcajadas.

Con su inconfundible capacidad para transformarse en múltiples personajes, Pablo interpreta a una familia tan exagerada como reconocible. Carmen, Osvaldo, Luly, Betty y el resto de los integrantes protagonizan situaciones que cualquier argentino vivió alguna vez: la madre que quiere controlar todo, el padre que opina de cualquier tema, la cuñada que siempre tiene algo para decir, los hijos, las parejas y esas reuniones familiares donde nunca falta una discusión... ni las risas.

El espectáculo combina stand up, actuación y cambios permanentes de personaje en un ritmo ágil que mantiene al público riéndose de principio a fin. Entre guiños a los años '80, '90 y la actualidad, la obra pone el foco en esos pequeños conflictos cotidianos que terminan siendo universales y hacen que cada espectador encuentre a alguien de su propia familia sobre el escenario.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de TicketBahia.com

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