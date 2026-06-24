Trump amenaza con poner fin a conversaciones si Irán cobra peaje en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán aseguró a Washington que no busca cobrar peajes, tarifas de seguros ni otros cobros a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, y advirtió que las negociaciones entre las dos partes terminarán de inmediato si la información resulta ser falsa.

"Irán ha informado a Estados Unidos que, a pesar de las noticias falsas que, con ánimo de crear problemas, afirman lo contrario, 'Irán no busca ni recibe peajes, ni costos de seguro, ni ningún otro cargo de ningún tipo a los barcos que viajan por el estrecho de Ormuz'", escribió Trump en su Truth Social.

"Si esta es información falsa, ¡las negociaciones terminarían, inmediatamente!", advirtió Trump.

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En tanto desde Pakistán, país mediador entre Estados Unidos e Irán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi, anunció que las conversaciones a nivel técnico entre ambos países se reanudarán el próximo martes, tras una pausa temporal.

Andrabi indicó en una rueda de prensa semanal que Pakistán y Qatar mantendrán el contacto con los equipos técnicos de Estados Unidos e Irán durante las próximas semanas para garantizar la aplicación efectiva del Memorándum de Entendimiento (MOU) de paz.

Según el portavoz, tanto el MOU de paz como la primera ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos celebrada en Suiza han reforzado la confianza en el diálogo y la diplomacia como los instrumentos más eficaces para resolver disputas y conflictos por vías pacíficas.

Andrabi agradeció el reconocimiento positivo y los comentarios alentadores de distintos países y socios internacionales sobre el papel constructivo desempeñado por Pakistán en promover la paz regional, el diálogo y las gestiones para reducir la tensión.

El portavoz también transmitió el agradecimiento de Pakistán a todos los países y aliados que han respaldado sus labores de mediación. (NA)