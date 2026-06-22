Petro denunció irregularidades electorales y reclamó un nuevo conteo de votos en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció presuntas irregularidades en el sistema de escrutinio de las elecciones presidenciales y reclamó una revisión integral de los resultados, luego de que los primeros cómputos mostraran una ajustada ventaja de Abelardo de la Espriella en el balotaje frente a Iván Cepeda.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que había advertido con anterioridad sobre supuestas vulnerabilidades en el software electoral utilizado por la Registraduría Nacional y aseguró que existen indicios de modificaciones en servidores informáticos vinculados al proceso.

“Hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional”, afirmó Petro, quien consideró que esa situación podría implicar una alteración de datos relacionados con mesas y puestos de votación.

Según se pudo saber, el jefe de Estado también aseguró que había solicitado una auditoría especializada sobre el sistema informático electoral y cuestionó a las autoridades por no haber avanzado con ese procedimiento.

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En uno de los tramos más controvertidos de su publicación, Petro sostuvo que la presunta vulneración del software habría requerido capacidades técnicas de alto nivel y vinculó esa posibilidad con actores internacionales, aunque no presentó pruebas públicas que respaldaran esa afirmación.

Ante este escenario, el mandatario pidió “un escrutinio de todas las mesas y conteo de nuevo de todos los votos”, además de una auditoría técnica que permita determinar si existieron irregularidades durante el proceso electoral.

Las declaraciones se produjeron luego de que los resultados parciales del balotaje mostraran una diferencia ajustada a favor de De la Espriella sobre el postulante izquierdista de Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una elección que mantiene en vilo a Colombia por la fuerte polarización política entre oficialismo y oposición.

Pese a sus cuestionamientos, Petro llamó a la calma y pidió evitar reacciones impulsivas mientras avanza el recuento. “A toda la población le solicito tranquilidad y mesura para lograr un escrutinio a fondo y bien hecho que refleje la real decisión de la ciudadanía”, expresó.

Además, insistió en la necesidad de impulsar un diálogo nacional entre los distintos sectores políticos del país, independientemente del resultado final que arroje el escrutinio definitivo.