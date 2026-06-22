Renunció el primer ministro británco y se agrava la crisis política

El primer ministro británico Keir Starmer anunció este lunes que dimitirá como líder del Partido Laborista y estableció un calendario para su salida del Gobierno en un discurso pronunciado frente al edificio gubernamental del número 10 en Downing Street.

Starmer, quien estuvo como primer ministro desde 2024, seguirá ocupando el cargo hasta que se elija a su sucesor.

“Un nuevo líder del Partido Laborista, y por ende del Reino Unido, asumirá el cargo en septiembre. Haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada. También brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional”, expresó.

Además, Starmer agradeció a sus amigos y compañeros por su compromiso, servicio y apoyo, a la vez que se mostró emocionado al indicar que ahora se centrará en ser “el mejor marido que pueda” para su esposa, a quien llamó “un pilar” a su lado y anheló: “Ser el mejor padre que pueda para mis hermosos hijos, que son mi orgullo y mi alegría”.

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El anuncio de Starmer sucedió un día antes de que Reino Unido cumpla el décimo aniversario de su votación para abandonar la Unión Europea, una decisión que aún sacude la economía y la política del país.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado el domingo a través de su plataforma en redes sociales: “Keir Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡ABRAN EL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!)”.

La relación anglonorteamericana no pasa por su mejor momento debido a discrepancias a la hora de enfocar dos de los principales conflictos actuales en el mundo, las guerras de Ucrania y de Medio Oriente.

Trump viró de la postura de su antecesor Joe Biden de apoyo casi irrestricto a Ucrania y avanzó en una diplomacia más cercana a las pretensiones de la Rusia de Vladimir Putin.

Respecto de Medio Oriente, el mandatario de EEUU entiende que la OTAN en general e Inglaterra en particular no le brindaron la ayuda necesaria para controlar una de las principales regiones petroleras del planeta.