​​​​​Coronel Dorrego: confirman la condena a un "reducidor" de autos

Pablo César Ariel Beliú (51), con domicilio en Coronel Dorrego, fue condenado a 3 años de prisión efectiva por distintos delitos que lo posicionaron como "reducidor" de autos robados en Mar del Plata.

La confirmación de la pena la dio en las últimas horas la Cámara Penal de Bahía Blanca, al desestimar una apelación del defensor Valentín Fernández y ratificar el fallo de la jueza en lo Correccional Nº 4, María Laura Pinto.

Beliú fue acusado de 7 hechos por los delitos de uso de documento falso y defraudación en su modalidad de estelionato (vender un bien que no es propio), en concurso real de delitos.

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La Justicia determinó que "adquiría autos de procedencia ilícita como actividad habitual y lucrativa, utilizaba documentación falsa, supresión de numeraciones registrales y patentes irregulares" para luego comercializarlos.

Argumentos insuficientes

Pese a que a la condena se había llegado mediante juicio abreviado y acuerdo entre las partes, su defensor pretendía disminuir la sanción al considerar errónea la valoración de atenuantes y agravantes, teniendo en cuenta que el hombre siempre colaboró con la Justicia y no tiene antecedentes.

"El novedoso argumento que trae aquí el recurrente, en cuanto sostiene que se ha realizado una errónea valoración de dichas pautas mensurativas a tenor de los principios de proporcionalidad y culpabilidad, además de resultar insuficiente por su generalidad y sin descender al caso en concreto, se desentiende de la valoración efectuada por la sentenciante y de la multiplicidad de hechos relacionados todos ellos con la receptación y comercialización de automotores sustraídos", explicó el camarista Guillermo Petersen, con la adhesión de su colega Guillermo Emir Rodríguez.

"Por lo demás, si el imputado y la defensa pactaron el juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, tal circunstancia y el debido ejercicio de los respectivos ministerios llevaría de plano a descartar lo que ahora se pretende, esto es que se haya aplicado una pena por fuera de toda consideración al caso concreto y al sujeto que habrá de sufrirla", agregó.

Delito en auge

Beliú fue detenido en medio de un fuerte crecimiento de secuestros de vehículos robados -tanto en Mar del Plata como el conurbano- que se encontraban en circulación en nuestra ciudad y la región.

Entre principios de 2024 y mediados del año pasado se habían recuperado en nuestra jurisdicción unos 100 vehículos en esa condición, con pedido de secuestro.

Beliú no cuenta con antecedentes penales y hasta antes de su arresto tenía como actividad formal el desempeño en barcos dedicados a la búsqueda y rescate en el extremo sur del país, con ingresos que, según sus propios dichos, rondaban los 350 dólares diarios.