Doble presentación de Bahía Blanca en el Provincial U13 de La Plata

El seleccionado bahiense U13 debuta en el Provincial que comenzó ayer en La Plata y se extenderá hasta el próximo domingo.

La primera prueba será a las 10.30 frente a Olavarría y la segunda presentación lo pondrá frente a frente ante Mar del Plata, ambos en el Club Meridiano V y por la zona Sur.

Ayer, en el debut y por la misma zona Mar del Plata superó a Olavarría, 108 a 49. En tanto, por la zona Norte, La Plata derrotó a Chivilcoy, 100 a 61.

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Mañana a las 17 se disputará una de las semifinales (1° Zona Sur vs 2° Zona Norte) y a las 19 la otra (1° Zona Norte vs 2° Zona Sur), ambas en Universal.

El domingo, a las 10, jugarán por el tercer puesto y a las 12 será la final, todo en Universal.

El plantel

Mateo Iannamico (Argentino)

Timoteo Zenis (Ateneo)

Romeo Fiadarón (Bahiense)

Ramiro Maggi (Bahiense)

Juan Manuel Majka (Bahiense)

Martiniano Quinteros (Bahiense)

Marlo Maceratesi (L.N. Alem)

Manuel Martínez (Napostá)

Ciro Dilernia (9 de Julio)

Gianluca Gatti (Olimpo)

Eugenio Genitti (Olimpo)

Dante De Simón (Pacífico)

Gonzalo Calixto (Villa Mitre)

Bautista González (Villa Mitre)

DT: Luciano Vecchi. Asistente: Diego Corinaldesi. PF: Ezequiel Micca.