Hernán Ferraro llega a Bahía: "Hay pocos referentes del vóleibol femenino; la mayoría son del masculino"

A horas de su arribo a Bahía Blanca para dictar una capacitación en el Club Liniers, el reconocido entrenador, Hernán Ferraro, habló con El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play, y se refirió a la actualidad del vóleibol argentino, su experiencia al lado de Julio Velasco y el agradecimiento por el llamado para dictar la clínica destinada a entrenadores de ambas ramas y profesores de educación física.

Sin pelos en la lengua, el actual entrenador del club Ciudad de Buenos Aires sostuvo que "el vóleibol masculino está en crisis, porque no tenemos muchos jugadores, mientras que en mujeres tenemos una cantidad enorme de chicas, pero no jugamos muy bien. Hay pocos referentes del vóleibol femenino, porque la mayoría son del masculino. Por eso, se hace difícil entender cómo se trabaja en el femenino a nivel internacional".

Ferraro visitará la ciudad este sábado y domingo próximo, donde dictará en la avenida Alem una clínica intensiva de capacitación técnico-táctica. Asimismo, el sábado a las 9, estará presente en el Museo del Deporte, donde dará una charla destinada a los deportistas locales que integran el Plan de Talentos, que lleva adelante el Municipio de nuestra ciudad.

El orientador porteño quien supo ser campeón argentino tanto como jugador como entrenador, mostró su alegría por su arribo a Bahía.

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"Me pone muy contento que el Club Liniers haya decidido hacer un curso de capacitación, porque la verdad no hay muchos a nivel nacional, sobretodo que dicten entrenadores en vigencia. Tengo muchas ganas de acercarme a los colegas y la única manera de aprender es dialogar con otros entrenadores y después sacar tu propia experiencia. Ojalá vayan todos los entrenadores de Bahía y la zona", expresó.

Ferraro quien disputó los Juegos Olímpicos de Atenas como jugador y dijo presente en los Juegos de Tokio 2021 como entrenador de Las Panteras, también fue asistente de Julio Velasco en la Selección Masculina que disputó las Olimpíadas de Río de Janeiro 2016. Al respecto, contó detalles de su relación con el máximo referente del vóleibol nacional.

"Con Julio Velasco aprendí un montón, hice un master con él. No lo conocía, me eligió y me llenó de orgullo. Se lo aprovechó poco en sus cuatro años en la Selección, ya que es más referente en los otros deportes, porque el vóleibol es un deporte bastante egoísta. En nuestro deporte es el número 1 y la gente lo admira porque sabe cómo llegarles a las personas", contó.

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