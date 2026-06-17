El Gobierno aumenta hasta 25% los salarios de las Fuerzas Armadas

El Gobierno oficializó este miércoles un aumento que alcanzará hasta un 25% de los haberes mensuales para los integrantes de las Fuerzas Armadas, y que apunta a reconocer la capacitación académica y técnica de sus integrantes, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los restantes miembros del gabinete ministerial, se estableció la creación de un beneficio adicional de carácter remunerativo que alcanzará hasta un 25% de los haberes mensuales de los uniformados.

La medida comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 y alcanzará a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a las tareas que desarrolla, según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a través de redes sociales.

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“Por decisión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, el Ministerio de Defensa incorpora mediante el DNU 473/2026 el Suplemento por Título al régimen de haberes del personal militar, como reconocimiento a la formación académica y a la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas”, señala el comunicado.

Esta recomposición será extensiva, cuando corresponda, a los familiares con derecho a pensión, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

“El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional. Por eso, el reconocimiento a la formación académica constituye una herramienta concreta para su fortalecimiento”, indicó el comunicado.

El nuevo suplemento, según la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, reconoce tecnicaturas, títulos de grado y posgrados vinculados con las funciones desempeñadas por el personal militar.

Su incorporación al régimen de haberes “permite establecer un criterio objetivo, uniforme y verificable para valorar la formación acreditada, incentivar la continuidad educativa y acompañar el proceso de profesionalización del instrumento militar”, se indicó.

La escala establecida contempla un suplemento equivalente al 10% del haber mensual correspondiente al grado para tecnicaturas o títulos equivalentes; 15% para títulos de grado; y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

Al calcularse sobre el haber mensual correspondiente al grado, el suplemento no se establece como una suma fija, sino que acompañará las futuras actualizaciones salariales del personal militar. De esta manera, el reconocimiento a la formación se integra de forma permanente al régimen de haberes.

La medida también corrige una asimetría dentro del Estado, ya que este tipo de reconocimiento existía en otros ámbitos de la administración pública nacional. A partir de esta incorporación, el personal militar contará con un régimen ordenado y equitativo para el reconocimiento de titulaciones afines a sus funciones.

Además, el ‘Suplemento por Título’ contempla al personal militar retirado y a los familiares con derecho a pensión. En esos casos, el reconocimiento podrá incorporarse siempre que el título haya sido obtenido con anterioridad al pase a retiro del causante, preservando la correspondencia entre los haberes del personal en actividad y los haberes de retiro y pensión.

“La profesionalización del personal militar constituye una prioridad estratégica para el fortalecimiento del instrumento militar. La formación académica no solo contribuye al desarrollo individual de cada integrante de las Fuerzas Armadas, sino que también mejora las capacidades institucionales en áreas críticas para la defensa moderna”, se puntualizó.

El Ministerio de Defensa recalcó que “la modernización de las Fuerzas Armadas exige perfiles cada vez más especializados en ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, ciberseguridad, derecho internacional humanitario y otras disciplinas fundamentales para la Defensa Nacional”.

“Formar y retener ese capital humano demanda tiempo, recursos y experiencia, por lo que reconocerlo también implica proteger la inversión que realiza el Estado”, se indicó.

Este proceso se apoya “en un sistema educativo de defensa consolidado, con una oferta de 69 tecnicaturas, 31 carreras de grado y 46 posgrados”.

“Ese entramado académico -se añadió en el Decreto- demuestra que la profesionalización militar ya es una realidad concreta dentro de las Fuerzas Armadas y que el reconocimiento por título viene a acompañar un proceso en marcha”.

Con esta decisión, el Ministerio de Defensa consolida lo que considera “una política orientada al desarrollo del capital humano militar como base de la recuperación, modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas”.

“Cada militar que estudia, se capacita y perfecciona sus conocimientos fortalece a su Fuerza y contribuye a una Argentina con mayores capacidades para proteger sus intereses estratégicos. Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza”, sostuvo el Ministerio. (N/A)