Cristina Kirchner podría ir a una cárcel común por alterar el orden público

La Justicia podría revocar la prisión domiciliaria de la expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, por las manifestaciones en la puerta de su casa situada en el barrio porteño de Constitución, en San José 1111.

El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la exmandataria a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente, si continúan las conductas que alteran el orden público.

Esta medida judicial surgió en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado domingo, frente al edificio donde vive Fernández de Kirchner , donde se realizó un "banderazo" con cortes en las calles aledañas y aglomeramiento de personas.

La Justicia fundamenta su advertencia en que la expresidenta participó activamente en la convocatoria al colgar una bandera de grandes dimensiones, que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

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Respecto a la alteración del orden, consideran que la convivencia con los vecinos del barrio se fe afectada, debido a las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras que interrumpen la vida cotidiana y violan la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.

Asimismo, se indicó que, para este tipo de intervenciones en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos sucesos se podrían encuadrar en una contravención.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Fernández de Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados. (NA)