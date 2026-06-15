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Liga de Suárez: Automoto asaltó la cuma y Unión se quedó sin chances

El azulgrana de Octavio Araneta venció a Deportivo Argentino 1 a 0, mientras que el Verde cayó ante su homónimo de Pigüé 2 a 1.

Fotos: deportornquist.com.ar

Cara y seca. Mientras Automoto se subió a la vanguardia, Unión se quedó sin chances de jugar los playoffs, tras disputarse  la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Coronel Suárez.

El azulgrana venció con lo justo a Deportivo Argentino 1 a 0 y asaltó la cima en la Zona A, mientras que el Verde perdió en Pigüé ante Unión 2 a 1 y ya no puede pelear por avanzar de ronda.

Resultados:

ZONA A

Puan F. Club 4 (Mateo Litre --3-- y Lautaro Lobo), Empleados de Comercio 2 (Luka Olmedo --2, ambos de penal--).

Club Sarmiento 3 (Maximiliano Graff --2-- y Benjamín Rivas), Independiente (San José) 1 (Emanuel Merquel).

Independiente (Rivera) 5 (David Lucero, de penal, Ulises Carrizo, Nicolás Díaz, Lautaro Fernández y Nahuel Azcona), Boca Juniors 2 (Tomas Steinbach --2--).

Automoto 1 (Joaquín Giménez), Deportivo Argentino 0.

Deportivo Sarmiento 5 (Ramiro Romano --2--, Ignacio Tesei, Michel Lara y Emanuel Giménez), Leandro N. Alem 2 (Jonathan Díaz y Cristian Suárez). 

Libre: Racing Club.

ZONA B

Peñarol (Guaminí) 2 (Rodrigo De La Canal y Elián Patiño), Tiro Federal (Puan) 0.

El Progreso 1 (Eduardo García), Peñarol de Pigüé 0.

Unión Pigüé 3 (Gustavo Schilereff, Luciano Entraigas y Tomás Entraigas), Unión (Tornquist) 1 (Ezequiel Schmidt).

Atlético Huanguelén 1 (Bautista Fernández), Deportivo Rivera 1 ( Augusto Slobodianinck).

Libre: San Martín (Carhué).

POSICIONES

Zona “A”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Automoto

30

11

10

0

1

28

4

Racing Club

28

11

9

1

1

29

11

Club Sarmiento

22

11

7

1

3

19

10

Puan F. Club

21

11

6

3

2

18

15

Independiente (R)

18

11

5

3

3

19

16

D. Argentino

14

11

4

2

5

18

12

E. de Comercio

11

11

2

5

4

25

19

Independiente (SJ)

11

11

3

2

6

20

25

Boca Juniors

11

11

2

5

4

16

26

D. Sarmiento

7

12

2

1

9

17

29

Leandro N. Alem

0

11

0

0

11

6

52

Zona “B”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Blanco y Negro (*)

22

11

6

4

1

21

12

Deportivo Rivera

20

11

6

2

3

23

17

San Martín (C)

17

11

4

5

2

20

17

El Progreso

17

11

5

2

4

19

18

Tiro Federal (P)

16

11

4

4

3

18

18

Peñarol (Guaminí)

14

11

3

5

3

11

10

Peñarol de Pigüé

13

11

3

4

4

13

14

San Martín (ST) (*)

12

10

3

3

4

11

8

Unión Pigüé

12

11

3

3

5

14

17

A. Huanguelén

9

11

1

6

4

8

12

Unión (Tornquist)

6

11

1

3

7

7

18

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