Liga de Suárez: Automoto asaltó la cuma y Unión se quedó sin chances
El azulgrana de Octavio Araneta venció a Deportivo Argentino 1 a 0, mientras que el Verde cayó ante su homónimo de Pigüé 2 a 1.
Cara y seca. Mientras Automoto se subió a la vanguardia, Unión se quedó sin chances de jugar los playoffs, tras disputarse la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Coronel Suárez.
El azulgrana venció con lo justo a Deportivo Argentino 1 a 0 y asaltó la cima en la Zona A, mientras que el Verde perdió en Pigüé ante Unión 2 a 1 y ya no puede pelear por avanzar de ronda.
Resultados:
ZONA A
Puan F. Club 4 (Mateo Litre --3-- y Lautaro Lobo), Empleados de Comercio 2 (Luka Olmedo --2, ambos de penal--).
Club Sarmiento 3 (Maximiliano Graff --2-- y Benjamín Rivas), Independiente (San José) 1 (Emanuel Merquel).
Independiente (Rivera) 5 (David Lucero, de penal, Ulises Carrizo, Nicolás Díaz, Lautaro Fernández y Nahuel Azcona), Boca Juniors 2 (Tomas Steinbach --2--).
Automoto 1 (Joaquín Giménez), Deportivo Argentino 0.
Deportivo Sarmiento 5 (Ramiro Romano --2--, Ignacio Tesei, Michel Lara y Emanuel Giménez), Leandro N. Alem 2 (Jonathan Díaz y Cristian Suárez).
Libre: Racing Club.
ZONA B
Peñarol (Guaminí) 2 (Rodrigo De La Canal y Elián Patiño), Tiro Federal (Puan) 0.
El Progreso 1 (Eduardo García), Peñarol de Pigüé 0.
Unión Pigüé 3 (Gustavo Schilereff, Luciano Entraigas y Tomás Entraigas), Unión (Tornquist) 1 (Ezequiel Schmidt).
Atlético Huanguelén 1 (Bautista Fernández), Deportivo Rivera 1 ( Augusto Slobodianinck).
Libre: San Martín (Carhué).
POSICIONES
|
Zona “A”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Automoto
|
30
|
11
|
10
|
0
|
1
|
28
|
4
|
Racing Club
|
28
|
11
|
9
|
1
|
1
|
29
|
11
|
Club Sarmiento
|
22
|
11
|
7
|
1
|
3
|
19
|
10
|
Puan F. Club
|
21
|
11
|
6
|
3
|
2
|
18
|
15
|
Independiente (R)
|
18
|
11
|
5
|
3
|
3
|
19
|
16
|
D. Argentino
|
14
|
11
|
4
|
2
|
5
|
18
|
12
|
E. de Comercio
|
11
|
11
|
2
|
5
|
4
|
25
|
19
|
Independiente (SJ)
|
11
|
11
|
3
|
2
|
6
|
20
|
25
|
Boca Juniors
|
11
|
11
|
2
|
5
|
4
|
16
|
26
|
D. Sarmiento
|
7
|
12
|
2
|
1
|
9
|
17
|
29
|
Leandro N. Alem
|
0
|
11
|
0
|
0
|
11
|
6
|
52
|
Zona “B”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Blanco y Negro (*)
|
22
|
11
|
6
|
4
|
1
|
21
|
12
|
Deportivo Rivera
|
20
|
11
|
6
|
2
|
3
|
23
|
17
|
San Martín (C)
|
17
|
11
|
4
|
5
|
2
|
20
|
17
|
El Progreso
|
17
|
11
|
5
|
2
|
4
|
19
|
18
|
Tiro Federal (P)
|
16
|
11
|
4
|
4
|
3
|
18
|
18
|
Peñarol (Guaminí)
|
14
|
11
|
3
|
5
|
3
|
11
|
10
|
Peñarol de Pigüé
|
13
|
11
|
3
|
4
|
4
|
13
|
14
|
San Martín (ST) (*)
|
12
|
10
|
3
|
3
|
4
|
11
|
8
|
Unión Pigüé
|
12
|
11
|
3
|
3
|
5
|
14
|
17
|
A. Huanguelén
|
9
|
11
|
1
|
6
|
4
|
8
|
12
|
Unión (Tornquist)
|
6
|
11
|
1
|
3
|
7
|
7
|
18