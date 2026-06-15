Liga de Suárez: Automoto asaltó la cuma y Unión se quedó sin chances

Cara y seca. Mientras Automoto se subió a la vanguardia, Unión se quedó sin chances de jugar los playoffs, tras disputarse la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Coronel Suárez.

El azulgrana venció con lo justo a Deportivo Argentino 1 a 0 y asaltó la cima en la Zona A, mientras que el Verde perdió en Pigüé ante Unión 2 a 1 y ya no puede pelear por avanzar de ronda.

Resultados:

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ZONA A

Puan F. Club 4 (Mateo Litre --3-- y Lautaro Lobo), Empleados de Comercio 2 (Luka Olmedo --2, ambos de penal--).

Club Sarmiento 3 (Maximiliano Graff --2-- y Benjamín Rivas), Independiente (San José) 1 (Emanuel Merquel).

Independiente (Rivera) 5 (David Lucero, de penal, Ulises Carrizo, Nicolás Díaz, Lautaro Fernández y Nahuel Azcona), Boca Juniors 2 (Tomas Steinbach --2--).

Automoto 1 (Joaquín Giménez), Deportivo Argentino 0.

Deportivo Sarmiento 5 (Ramiro Romano --2--, Ignacio Tesei, Michel Lara y Emanuel Giménez), Leandro N. Alem 2 (Jonathan Díaz y Cristian Suárez).

Libre: Racing Club.

ZONA B

Peñarol (Guaminí) 2 (Rodrigo De La Canal y Elián Patiño), Tiro Federal (Puan) 0.

El Progreso 1 (Eduardo García), Peñarol de Pigüé 0.

Unión Pigüé 3 (Gustavo Schilereff, Luciano Entraigas y Tomás Entraigas), Unión (Tornquist) 1 (Ezequiel Schmidt).

Atlético Huanguelén 1 (Bautista Fernández), Deportivo Rivera 1 ( Augusto Slobodianinck).

Libre: San Martín (Carhué).

POSICIONES