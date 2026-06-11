Hospitales privados: "No recuerdo una crisis como esta", afirmó Pablo Casella

La crisis en los hospitales privados de la ciudad se incrementa con el devenir del año y el director de la clínica de Empleados de Comercio, Pablo Casella, expuso sobre el contexto: "Todos los hospitales de gestión privada estamos pasando una situación realmente preocupante, yo no recuerdo en 33 años de médico una situación tan compleja como esta".

"Si bien el sistema de salud es uno solo, se divide en la gestión estatal y privada. En cuanto a la gestión privada, nosotros nos nutrimos específicamente de la seguridad social, de las obras sociales y ustedes fíjense que el dinero y todo lo que tiene que ver con la seguridad social, parte específicamente de dos elementos fundamentales, el aporte del trabajador, que es de 3 % a su obra social, y el aporte de la patronal, que otorga entre un 3 y un 6 % también a su obra social. Teniendo en cuenta la merma del empleo registrado y la falta de aumentos por encima del nivel inflacionario, el dinero que ingresa es insuficiente", detalló.

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A la situación de los aportes se suma un contexto de encarecimiento de los medicamentos e insumos médicos, claves para cualquier institución sanitaria.

"Los insumos médicos han aumentado muy por encima de la inflación, incluso con inflación en dólares sumado a los servicios esenciales para los hospitales, como luz, gas, agua y la empresa que se hace cargo de los residuos patológicos. Todo esto sigue aumentando de una forma diferente a la inflación, y bueno, todo eso genera un combo realmente preocupante", indicó el médico en diálogo con Panorama, por LU2.

Teniendo en cuenta que el sistema hospitalario se sostiene por los aportes de los trabajadores a las obras sociales y esto depende del contexto económico a nivel nacional, se buscan alternativas para capear la situación de con los recursos que se cuentan: "Hoy, a modo de ejemplo, tenemos hospitales, como el Matera, el Privado del Sur, el Italiano, con servicios de neonatología donde hay un solo internado, teniendo en cuenta la merma que estamos teniendo en nacimientos".

"Para mantener estos servicios hay que sostener la estructura completa —continuó—. Estamos pensando en unificar para ahorrar costos y tener, por ejemplo, un solo servicio de neonatología. Porque vos, aunque tengas un internado, necesitas siete médicos de guardia, dos o tres enfermeras por turno y todos los insumos preparados".

Otra de las cuestiones que se plantean son administrativas, con un impacto en los gastos y en las formas de obtener ganancias.

"Los hospitales son categorizados por complejidad de una manera que tiene que cambiar, porque eso impacta directamente en los ingresos, además del sistema de adhesión a las obras sociales, ya que los hospitales lo hacen por su cuenta y los médicos por otra y muchas veces lleva a incompatibilidades con los médicos de turno", indicó.

Los directores plantearon estas preocupaciones ante el llamado desde el Honorable Concejo Deliberante y expusieron que fue una reunión fructífera, pero que no quieren que caiga en el olvido.

"Hemos tenido varias reuniones muy parecidas y han ido quedando truncas por diferentes motivos. Esperemos que esta vez, y dada la complejidad de todo, podamos avanzar", finalizó Casella.