Jujuy en invierno: un viaje entre cerros de colores, cultura ancestral y paisajes inolvidables

El paquete incluye cuatro noches de alojamiento, traslados, media pensión y distintas excursiones para recorrer algunos de los escenarios más impactantes del país. El valor es de 770 mil pesos por persona, en base doble.

El viaje propone adentrarse en los colores y tradiciones de la región, atravesando paisajes únicos de montaña, pueblos históricos y mercados artesanales donde aún se conservan costumbres ancestrales.

Entre los principales atractivos aparece la impactante Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus caminos rodeados de formaciones montañosas multicolores y pequeños pueblos llenos de historia.

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Uno de los puntos más visitados es Purmamarca, famoso por el imponente Cerro de los Siete Colores. Allí, los viajeros pueden recorrer su feria artesanal, probar comidas típicas como empanadas, tamales y locro, además de disfrutar caminatas por el tradicional Paseo de los Colorados.

La experiencia también incluye la posibilidad de conocer las asombrosas Salinas Grandes, un inmenso desierto blanco ubicado a más de 3.000 metros de altura, ideal para tomar fotografías y vivir una experiencia distinta en medio de un paisaje surrealista.

Otra de las excursiones opcionales lleva a Iruya, uno de los pueblos más pintorescos del norte argentino. Enclavado entre montañas y atravesado por callecitas angostas y empinadas, ofrece miradores naturales, iglesias históricas y una conexión especial con la cultura andina.

Durante el recorrido también es posible visitar iglesias coloniales, museos históricos y mercados regionales, además de participar de peñas folklóricas y disfrutar de la música típica del norte argentino.

La propuesta de Viajes La Nueva combina naturaleza, aventura, cultura y gastronomía en uno de los destinos más fascinantes del país, ideal para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse con Viajes La Nueva al teléfono +54 291 459 0099 o vía WhatsApp al +54 291 471 7260. La agencia atiende en Rodríguez 55, en Bahía Blanca.