Patagones: la Escuela Primaria 30, de Cardenal Cagliero, celebró 75 años de vida

Parte de la comunidad educativa de la Escuela N° 30 de Cardenal Cagliero

Con alegría, recuerdos y un fuerte sentido de pertenencia, la Escuela N° 30 de Cardenal Cagliero celebró su 75° aniversario, compartiendo un encuentro cargado de emoción junto a docentes, estudiantes, familias y autoridades educativas y municipales.

La institución inició su camino con el nombre de “Juan Manuel Estrada”, otorgado mediante el decreto N° 05023. En principio, funcionaba con seis divisiones y en doble turno, marcando desde el inicio su compromiso con la educación de la comunidad.

Con el paso del tiempo, la escuela fue creciendo y consolidándose. En 1974 se trasladó a su actual edificio, ubicado en calle 14 entre 3 y 5, un espacio que desde entonces alberga generaciones de alumnos que han transitado sus aulas.

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Uno de los hitos más recientes en su historia se dio en 2022, cuando, a través de la Resolución 2652/22, la institución pasó a ser de Jornada Completa, ampliando así las oportunidades de aprendizaje y acompañamiento para sus estudiantes.

Siete décadas después de su creación, la escuela de Cardenal Cagliero continúa siendo un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento, dejando una huella imborrable en cada generación que forma parte de su historia. (agencia Patagones)