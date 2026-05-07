Me vas a decir que te lo dije: Vaca Muerta se escapa de la bahía

Para explicar porqué es que se está yendo el tren de Vaca Muerta por otros mares, necesito poner la cuestión en contexto.

Pasión

Se que la invitación (1994) de Santiago Maggiotti para que colabore en lograr/administrar la compra de tierras ferroviarias en Bahía Blanca para vivienda, urbanismo y logística, y que luego derivara en la propuesta (2004) de Valentín Morán y Jorge Scoccia para que yo colaborara en la gestión de mejores accesos y estrategias para conectar estratégicamente el territorio interior con los muelles, les daba a ellos una ventaja sobre mí: Pasión por mí País y atracción fatal por “La Magia de Bahía Blanca” que tan magistralmente describiera Frank J. Richter en 2008 (Mí mentor intermodal, unos de los Intermodal Father’s de EEUU).

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Entre medio, junto con Morán nos cruzamos con dos frases lapidarias que destacan el problema de fondo:

Visita de experto de la banca multilateral: presentó un informe sobre el futuro del transporte de granos hacia Rosario por camión y tren. Nos miramos, lo miramos y le preguntamos “¿Van a hacer un estudio para Bahía?” a lo que respondió “No, ¿por qué?.

En una reunión interjurisdiccional, una persona local especializada en planeamiento estratégico urbano expresó “Pero Jorge, a Bahía no la conoce nadie en el Mundo”. Podrán imaginarse las miradas.

Rumores sin rumbo

La gente que hace 14 años conversa sobre el tema del “tren a Vaca Muerta”, rumorea desde hace varios meses que es muy extraño que el empresario líder petrolero hable de camiones y ya no recite la promesa del trencito a la vaca fallecida.

La respuesta es muy simple: Hace más de 8 meses que están diseñando una vía directa al mar que no pase por la bahía. Un tren a alguna parte con tal de esquivar (Literal).

Hace unos días ingresó a la legislatura de Río Negro el proyecto de ley para autorizar una vía directa desde Vaca Muerta a San Antonio Este.

Aquí en la bahía escuché reiteradas veces que “no querían ninguna vía que conecte a Río Negro”.

En algo coinciden todos y todas.

¡Calma! Pero aún hay solución para todos, siempre que no sea que el estuario de la bahía quiera ir en soledad.

Lanzadera no es ferrocarril

“No queremos pasar por ninguna vía existente ni por ningún pueblo o ciudad”. Así construyen las mineras sus ferrocarriles lanzadera que no dejan nada en el territorio. Perderán el Alto Valle y la Línea Sur.

Pero la historia ferroviaria de Argentina es muy diferente: lo ferrocarriles construyeron territorio económico a su paso, y los puertos del estuario de la bahía fueron parte de esa red de soporte al desarrollo.

¿Es que no se dan cuenta que las comunidades portuarias del Mundo quieren conectarse con trenes para todos lados? Incluso a zonas de supuesta competencia

Igual que con los camiones, el tráfico ferroviario que tendría que pasar de largo por Bahía Blanca, sería más que el que deriva en los muelles. Cuanto más pasen de largo, más ventajas tendrá el acceso a los muelles de la bahía.

Dolor en el estuario de la bahía

Lo que importa no es que el Área Metropolitana de la Bahía pudiera perder su lugar en el mundo vacamuertence, sino que todo lo que no hace la bahía por su mejor conexión ferroviaria repercute en la economía del País.

¿Bahía se frenó porque asfaltaron la ruta por La Pampa? ¿O porque Bahía se había olvidado de su lugar?

No es ni un puerto de la ciudad ni es un puerto autónomo de las responsabilidades político territoriales: Lo que haga mal o bien la COMUNIDAD de la interfaz portuaria del estuario marítimo mejor posicionado afectará (y hoy está afectando), a la economía de más de medio país.

Y las toneladas se van

Se fue el potasio. Se van 16 millones de toneladas de granos en camión y tren hacia Rosario (se van más toneladas al Norte desde cerca de Quequén y de Bahía Blanca que las que ponen en los buques -y que llegan con esos granos en las bodegas para completar-).

Desde 1990 “se fueron” más del 80% de las instalaciones y vías ferroviarias de Bahía Blanca y Punta Alta.

Rosario con 40 pies. Vaca Muerta con una lanzadera muy cara. El potasio está planificando ir por Rosario.

Tuvimos mucho tiempo para haberlos ayudado. Tienen razón en irse (Aunque en teoría les salga más caro).

Reitero: Aún hay oportunidad para el estuario de la bahía, pero actuando diferente.

El lápiz no gobierna

Me preguntaron “¿para qué necesita Bahía una ruta o un ferrocarril al Norte?”. Toda una definición de lo que sucede.

Nada pueden hacer los técnicos si la meta dirigencial no entiende el manejo de la geografía política.

Reflexión

Cuando los mirás y se defienden con un “¡No me lo digas! Me vas a decir que ya te dije lo que iba a pasar”, lo que realmente importan son dos cosas: 1) Que la Comunidad perdió otra oportunidad más; 2) Que el trabajo no tomado en cuenta no deja felicitaciones en el bolsillo.

Todo lo que había que hacer, se sabía hace décadas ¡Y algunos fuimos convocados hasta aquí para ayudar a hacerlo!.

Honra

Siempre agradeceré a “La Nueva” su colaboración en compartir estos pensamientos estratégicos para el desarrollo económico de medio País y que mejorarían la vida de Puntaaltenses, Whitenses, Bahienses, Cerrienses.

Ref.: Santiago Aníbal Maggiotti fue Secretario de Familia Propietaria de Pcia de Buenos Aires; Jorge Oscar Scoccia fue Senador por PBA y Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca; Valentín Morán fue Gerente General del mismo Consorcio (Scoccia, Maggiotti, Mendonça fueron representantes del convenio ferrourbanístico por la PBA).

Jorge de Mendonça - Pg especialista en política y planificación de transporte