Los Spurs silenciaron al último campeón y jugarán su séptima final de la NBA

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San Antonio Spurs se convirtió en finalista de la NBA, tras vencer a Oklahoma, 111 a 103 en el séptimo partido (4-3) definitorio de la Conferencia Oeste.

De esta manera, desde el miércoles comenzará la definición ante New York Knicks -ganador del Este-, en el Frost Bank Center de San Antonio.

El francés Victor Wembanyama lideró con 22 puntos, en otra gran actuación colectiva de los Spurs.

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Por el Thunder, Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 unidades, pero no fue suficiente para llevar a su equipo a su segunda final consecutiva.

La franquicia texana, de la que forma parte el bahiense Manu Ginóbili, irá en busca de su sexto anillo.

El MVP resultó, como era de esperar, el francés Victor Wenbanyama.

San Antonio fue finalista en 1999 y le ganó justamente a los Knicks, 4-1.

Las otras cuatro finales que obtuvo el equipo texano fueron en 2003 (4-2 a New Jersey), 2004 (4-3 a Detroit), 2007 (4-0 a Cleveland) y 2014 (4-1 a Miami Heat).

La única final perdida fue en 2013, frente a Miami (4-3).

Las fechas

Todos los partidos comenzarán a las 21.30:

Juego 1 | Spurs-Knicks | Miércoles 3 de junio

Juego 2 | Spurs-Knicks | Viernes 5 de junio

Juego 3 | Knicks-Spurs | Lunes 8 de junio

Juego 4 | Knicks-Spurs | Miércoles 10 de junio

Juego 5 | Spurs-Knicks | Sábado 13 de junio (si es necesario)

Juego 6 | Knicks-Spurs | Martes 16 de junio (si es necesario)

Juego 7 | Spurs-Knicks | Viernes 19 de junio (si es necesario)