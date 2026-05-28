Patagones: arrestaron a una joven por intento de hurto en un auto

Una mujer de 25 años fue arrestada en horas de la madrugada en Carmen de Patagones, acusada de intentar sustraer elementos del interior de un auto.

El hecho, según informó la Jefatura de la Policía Comunal de Patagones, tuvo lugar en cercanías de la zona céntrica de la ciudad, cuando personal policial fue alertado por la presencia de una joven que intentaba sustraer pertenencias del interior de un rodado estacionado en la vía pública.

Dirigiéndose rápidamente al lugar, sorprendiendo a la sospechosa en plena comisión del delito, siendo aprehendida inmediatamente y trasladada a sede policial para ser puesta a disposición de la Justicia por tentativa de hurto (agencia Carmen de Patagones).