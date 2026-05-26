Milei afirmó que es “altamente probable” la visita del papa León XIV a la Argentina

El presidente Javier Milei consideró “altamente probable” que el papa León XIV visite este año la Argentina, y estimó que la llegada del Pontífice podría darse “en noviembre” próximo.

“Es altamente probable (la visita del Papa), salvo alguna desgracia”, aseguró Milei, quien señaló que “a gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones y afirmó: "Es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”.

La mención de Milei en declaraciones a Radio Mitre es una de las primeras afirmaciones públicas sobre el posible viaje de León XIV a la Argentina, sobre el que se difundieron múltiples versiones, tanto en la prensa del Vaticano como en medios internacionales.

El sitio oficial del Vaticano todavía no incluyó ningún viaje a tierras americanas en la agenda formal prevista para 2026, ya que hasta ahora las visitas confirmadas son a países de Europa y África.

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Sin embargo, de manera extraoficial, se viene mencionado con insistencia la posibilidad de un viaje en noviembre, en el que el Pontífice podría visitar Perú donde vivió durante años como misionero hasta llegar a ser obispo en Chiclayo, e incluso obtuvo la ciudadanía de ese país. (NA)