Incidentes en una nueva marcha contra el Gobierno en Bolivia: los manifestantes se enfrentan con la policía

Miles de manifestantes marchan este lunes en La Paz, sede de gobierno de Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en el inicio de la cuarta semana de protestas que provocaron una creciente escasez de combustible, alimentos y medicinas.

“¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, gritan campesinos, obreros y transportistas, que detonan petardos mientras bajan hacia La Paz desde la ciudad vecina de El Alto.

El mandatario centroderechista, de 58 años, enfrenta la mayor protesta social en su corta gestión que comenzó en noviembre pasado, ante la crisis económica que atraviesa el país.

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Cientos de policías custodian la sede de gobierno en La Paz

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de nafta de mala calidad que dañó miles de vehículos.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del país.

La plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, está resguardada por cientos de policías antimotines.

En un discurso que pronunció en la sureña ciudad de Sucre, en un aniversario cívico, el presidente boliviano llamó de nuevo este lunes al diálogo a las organizaciones que lideran las protestas.

No obstante, Paz descartó dialogar contra manifestantes radicales que usen la violencia.

“Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir claramente la Constitución”, advirtió.

El domingo, Paz debía comenzar un diálogo con un sindicato de campesinos, pero la reunión no se realizó por los enfrentamientos del sábado con la policía.

Los incidentes se produjeron en medio de operativos del gobierno para habilitar un corredor que permitiera el ingreso a La Paz y El Alto de alimentos, medicina y combustible.

La carestía de productos básicos también se registra en otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro).

Rodrigo Paz recudirá a la mitad su salario y el de sus ministros

En tanto, el presidente anunció que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un “esfuerzo y compromiso” con el país.

“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %”, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país.

Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3617 dólares). Ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1808 dólares).

Paz mencionó que esa decisión no afectará a “otras áreas ni a profesionales”, ya que la intención no es “perjudicar” a esos trabajadores, sino buscar que “los mejores” permanezcan en el servicio público.

Asimismo, anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del “perdonazo tributario” que, según enfatizó, “no es para los ricos” sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan “reactivar” su economía.

Paz indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos para dar un impulso a sus negocios. (TN)