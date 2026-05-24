Avanzan las negociaciones entre Irán y EE.UU., pero Trump pidió no apurar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderó este domingo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la querra en Medio Oriente, más allá de los progresos en las negociaciones reportados por ambas partes.

“He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que que había posibilidades de que “en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias”.

En declaraciones a la prensa desde Nueva Delhi, declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero que desencadenó la guerra.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una conferencia de prensa con el ministro indio de Exteriores, S. El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el 8 de abril.

La cuestión del programa nuclear iraní, sin embargo, se analizaría en negociaciones posteriores, según medios estadounidenses.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, dijo que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Washington, aunque esto no implicaba “un acuerdo sobre las cuestiones importantes”. El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de “esta etapa” de diálogos, aseguró.

La cuestión nuclear, pendiente

Según Rubio, la propuesta de acuerdo actual debería dar inicio a un “proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní”.

Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines solamente civiles.

La cadena CBS News, que citó fuentes cercanas a las conversaciones, aseguró que la propuesta en discusión incluye el desbloqueo de algunos activos iraníes en bancos en el extranjero y la prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales, un plazo que también menciona The Wall Street Journal.

También incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, según el sitio estadounidense Axios.

La agencia iraní Fars asegura que las sanciones al petróleo, el gas y otros productos petroquímicos se levantarían mientras duren estas conversaciones, lo que permitiría a Teherán exportar estos bienes claves para su economía. (con información de TN)