Repuntó la actividad económica en marzo: subió 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025

La actividad económica repuntó en marzo, avanzó 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mejor suba desde junio de 2025.

El agro y la minería volvieron a traccionar el índice general. Junto con la industria manufacturera, aportaron 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual.

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Contra febrero también avanzó 3,5% y anotó un máximo histórico. En el acumulado del año (enero-marzo) lleva un aumento de 1,7%.

Si bien en el segundo mes anotó una caída superior al 2%, el indicador logró repuntar y confirmó las estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el crecimiento en la economía.

"Los indicadores de marzo ya mostraron recuperación. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero estuvo 3,2% en términos desestacionalizados, 5% en términos interanuales; el índice de la construcción, 12,7% en términos interanuales. Ahora va a salir el EMAE el jueves; ahí vamos a tener una mejor noción", había explicado en una entrevista con Economía de Quincho.

Respecto a los sectores, catorce de los quince sectores de actividad subieron en marzo. Únicamente "Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria" fue el único que retrocedió en la comparación interanual: le restó 0,1 p.p. al nivel general.

Recientemente, el titular del Palacio de Hacienda destacó el resultado del EMAE y entabló los principales indicadores que argumentaron la suba en el tercer mes.

“Vale recordar que enero y febrero son meses estructuralmente complicados (vacaciones, menor actividad industrial y, en este caso, un paro general y dos días hábiles menos), por lo que el bimestre ya era mejor de lo que sugería el dato puntual de febrero. Marzo, el primer mes ‘limpio’ del año, despejó las dudas”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Para él, el dato a destacar surge del crecimiento que obtuvieron la mayoría de los sectores de actividad, en donde resaltó a la industria y el comercio. Los meses anteriores se marcaba una heterogeneidad, con minería y agro empujando, mientras que los otros dos no lograban repuntar.

“Esta heterogeneidad que veníamos observando no debe leerse como una anomalía sino como el resultado esperable de una economía que está cambiando su matriz productiva después de 60 años de proteccionismo. Sin embargo, con una inflación cediendo y en un año sin ruido electoral, la demanda de pesos se normaliza y comienza a despertarse el consumo que se había apagado producto de la incertidumbre electoral vivida en septiembre-octubre del año pasado, que había dejado secuelas de algunos meses de inflación alta, que ya comienzan a quedar atrás”, concluyó.

El EMAE de cada sector, en marzo de 2026

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%.

Impuestos netos de subsidios: 6,5%.

Industria manufacturera: 4,6%.

Explotación de minas y canteras: 16,3%.

Transporte y comunicaciones: 4,7%.

Intermediación financiera: 8,8%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,4%.

Construcción: 7,6%.

Electricidad, gas y agua: 5,7%.

Pesca: 30,9%.

Servicios sociales y de salud: 1%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,8%.

Hoteles y restaurantes: 0,9%.

Enseñanza: 0,1%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,2%.